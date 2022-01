Top drie kleurt oranje in Saoedi-Arabië: De Vries pakt pole, Frijns P3

Nyck de Vries heeft de goede vorm van vrijdag doorgezet op het Riyadh Street Circuit in Saoedi-Arabië met het behalen van de poleposition. De winnaar van de openingsrace bleef zijn enige concurrent Edoardo Mortara met maar 5 duizendsten verschil voor. In de kwalificatie was er nog meer oranje succes. Robin Frijns start de tweede race van het seizoen als derde.



De polesitter van de vrijdag, Stoffel Vandoorne, kwam in zijn groep niet bij de beste vier en was dus na Q1 al uitgeschakeld. Robin Frijns ging voor de tweede maal door naar de kwartfinale en kwam daar Oliver Rowland tegen. De Nederlander stootte nu wel door naar de halve finale. Landgenoot De Vries deed hetzelfde. Beide Nederlanders konden elkaar pas treffen in de finale.

De Vries moest in de halve finale tegen voormalig kampioen Lucas di Grassi en Frijns tegen Mortara. De Vries moest als eerste van de twee Nederlanders aan de bak en was de hele ronde sneller als Di Grassi. Bij de finishlijn was het verschil circa vier tienden. De F2-kampioen van 2019 werd bij de eerste kwalificatie nog verslagen door teamgenoot Vandoorne, maar mocht nu wel door naar de finaleronde. Frijns hoopte net als de Vries een plekje bij de beste twee te bemachtigen, maar kwam op het eind net twee tienden te kort. P3 was wat restte.

De tweede E-Prix in Saoedi-Arabië start zaterdagavond om 18.04. De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en Eurosport.