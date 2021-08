Frijns blijft nog minimaal één seizoen bij Envision Virgin Racing

Robin Frijns rijdt volgend seizoen ook in de Formule E. De Nederlander heeft het contract met zijn huidige team. Envision Virgin Racing, verlengd. De Nederlander is sinds 2018 verbonden aan de Britse renstal. In zijn de tweede E-Prix voor het team scoorde Frijns gelijk een podium in de straten van Marrakesh in Marokko.

Frijns is zeer verheugd met zijn nieuwe verbintenis. "Ik ben erg blij om nog een seizoen bij Envision Virgin Racing te blijven. We hebben een geweldige auto en een zeer getalenteerd, toegewijd team dat fenomenaal werk doet. Samen zijn we erin geslaagd om constant te blijven in een van de meest onvoorspelbare en competitieve raceseries ter wereld, wat niet gemakkelijk is en het is een van de redenen die ons naar de top van het klassement hebben gebracht.''

Op dit moment staat Frijns tweede in de tussenstand achter Nyck de Vries met zes punten achterstand en heeft met nog twee E-Prix' nog te gaan volop kans op de titel. Volgens de Nederlander had dit niet gekund zonder een sterk team om hem heen.

"Het is ook geweldig om Nick [Cassidy] in het team te hebben - we werken heel goed samen en vullen elkaar aan. Het niveau op de Formule E-grid is ongelooflijk hoog en dit kampioenschap wordt elk jaar moeilijker, dus je hebt absoluut het beste team nodig om te slagen. Ik denk dat we over het algemeen een zeer sterke positie hebben op weg naar de laatste twee races van dit jaar en naar seizoen 8."

Volgende week zaterdag en zondag valt de beslissing in het electrische kampioenschap. Dan rijdt het 24-koppige veld op de oude luchthaven van Tempelhof in Berlijn, dat officieel haar deuren sloot in 2008.