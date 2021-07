De Vries in London naar P4 in kwalificatie, pole voor Vandoorne

Nyck de Vries heeft in het wereldkampioenschap Formule E de goede vorm van zaterdag doorgetrokken. In de kwalificatie voor de tweede wedstrijd snelde de Nederlander naar een vierde startpositie op het unieke in -en outdoor circuit rondom het congrescentrum van ExCel London, 43 minuten van het centrum van de Engelse hoofdstad. Zijn teamgenoot bij Mercedes, Stoffel Vandoorne, pakte zijn vierde poleposition uit zijn FE-carrière.

Met deze startplek staat de Mercedes-coureur voor al zijn directe concurrenten voor de titel. De Vries staat vierde in de rangschikking met maar vier punten achterstand op kampioenschapsleider Sam Bird. Landgenoot Robin Frijns, die vijfde staat, plaatste zich net niet voor de Super Pole, maar staat wel in de top tien met P8.

In de E-Prix van zaterdag scoorde De Vries nog een knap podium met een tweede plaats. Frijns kwam niet verder dan P15 en hoopt later op de dag weer punten te gaan scoren.

De wedstrijd is vanmiddag om 15.04 uur Nederlandse tijd.