Buemi en Rowland gediskwalificeerd na eerste E-Prix in London

Sebastien Buemi en Oliver Rowland van Nissan e.dams zijn gediskwalificeerd na de eerste wedstrijd in London wegens het gebruik van teveel energie. In totaal mogen alle rijders niet meer dan 47 kwh gebruiken. Buemi finishte als vierde, terwijl Rowland als tiende over de meet kwam.

Door het wegvallen van beide Nissan e.adams-coureurs, klimt titelverdediger Antonio Felix naar P8 in de uitslag en staat hierdoor nog maar een punt achter Sam Bird. Edoardo Mortara en Pascal Wehrlein scoren door de diskwalificatie ook punten.

De top vijf in de stand is nu als volgt:

1. Sam Bird - 81 punten

2. Antonio Felix da Costa - 80 punten

3. Jake Dennis - 79 punten

4. Nyck de Vries - 77 punten

5. Robin Frijns - 76 punten

Vandaag staat de tweede wedstrijd in London op het programma. Dat is de dertiende ronde van wereldkampioenschap. De start is 15.04 uur Nederlandse tijd.

De eerste race in de wereldstad was een prooi voor rookie Jake Dennis in de BMW-Andretti. Nyck de Vries werd knap tweede na een opmars vanaf P9.