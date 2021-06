Wehrlein pakt pole in Mexico, Nederlanders te vinden in achterveld

Pascal Wehrlein heeft in een spannende kwalificatie de pole naar zich toegetrokken in Mexico. Op het permanente circuit van Autodrome Miguel E. Abed in Puebla was het verschil met nummer twee Oliver Rowland en drie Jake Dennis minder dan een tiende van een seconde.



Robin Frijns, de kampioenschapsleider, en Nyck de Vries, tweede in de tussenstand, konden geen plekje in het laatste kwalificatiedeel veroveren waarin wordt gestreden voor de poleposition. De Vries werd uiteindelijk 16de en Frijns staat nog verder naar achteren op P22.



De achtste ronde van het Formule E- wereldkampioenschap is zaterdagavond Nederlandse tijd om 23.04.