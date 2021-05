Frijns grijpt net naast poleposition in Monaco, De Vries start race achteraan

Felix da Costa heeft in een zeer spannende kwalificatie in de e-Prix van Monaco de poleposition veroverd. De regerend kampioen bleef Robin Frijns, Mitch Evans en Jean-Eric Vergne nipt voor. Kampioenschapsleider Nyck de Vries kende een slechte sessie. De Mercedes-coureur werd uiteindelijk 23ste en begint de race op de laatste startrij.

Frijns en De Vries kwamen in actie in de eerste kwalificatiegroep. Dat is vaak een nadeel, maar dit keer bewees Frijns het tegendeel. De nummer vier in de tussenstand zette de snelse tijd neer van alle 24 coureurs en mocht als de nummer één doorstoten naar de superpole. De Vries kon geen goede tijd neerzetten en werd uiteindelijk 23ste. De kampioenschapsleider kan daardoor een goede eindklassering vergeten in de race.

Sergio Sette Camara zorgde in de laatste kwalificatiegroep voor een code rood. De Braziliaan verloor de achterkant in laatste bocht richting start en finish en knalde in de barrière. Sebastian Buemi en Tom Blomqvist mochten na de neutralisatie nog een poging wagen, maar konden zichzelf niet plaatsen voor de superpole.

Frijns, Evans, Maximilian Günther, Da Costa, Vergne en Oliver Rowland streden om de poleposition. Frijns kwam als laatste aan de beurt vanwege de snelste tijd in het vorige segment.

Voordat Frijns zijn run mocht doen, stond titelverdediger Da Costa bovenaan met een 1.31.317. De Envision Virgin Racing-coureur zat tijdens zijn ronde dicht op de tijd van de Portugees, maar kwam op de finishlijn 0.012 tekort en werd P2. De gehele top vier stond binnen een tiende van een seconde. De tijd van Rowland werd geschrapt, nadat de Brit op een verkeerde manier de pitsstraat uitreed.