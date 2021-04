Jake Dennis verzilvert in Valencia poleposition met eerste zege ooit

Jake Dennis heeft in Valencia zijn eerste e-Prix gewonnen in de Formule E. De Britse rookie reed vanaf het begin aan de leiding en stond die niet meer af. André Lotterer werd tweede en Alex Lynn pakte zijn eerste podium door als derde te finishen. Nyck de Vries behoudt ondanls een puntloze finish de leiding in de stand.

De startgrid voor de tweede e-Prix in Valencia en 75ste in totaal was verschillend met de wedstrijd op zaterdag. De top van het klassement was voornamelijk achteraan te vinden na ongelijke omstandigheden in de kwalificatie.

De e-Prix werd onder droge weercondities verreden op het Ricardo Tormo Circuit. Bij de start gebeurden niet veel bijzonders. Het hele veld kwam de eerste ronde zonder kleurscheuren door met polesitter Jake Dennis aan kop.

Tijdens de race moesten de coureurs tweemaal gebruik maken van Attack Modes. Turvey was de eerste van de top vijf die zijn attack mode activeerde. Een ronde later deed de top drie met Dennis, Lynn en Norman Nato hetzelfde. Turvey kon door zijn tactiek naar P2 doorschuiven achter Dennis, maar het wierp uiteindelijk geen vruchten af.

De spanning in de wedstrijd begon pas met nog 17 minuten te gaan. Lynn op P2 ging wijd na een tik van Nato en verloor veel posities. Lotterer, Rene Rast en Oliver Rowland reden zichzelf in de top vijf en konden knokken voor het podium.

Vandoorne was de eerste en enige uitvaller na een mislukte inhaalactie op Sebastian Buemi. De Belg raakte zijn tegenstander, maar ook de barrière. De Mercedes-coureur had een kapotte wielophanging en moest opgeven.

Nato reed lange tijd op P2, maar kreeg een straf van vijf seconden na het incident met Lynn en kon het podium vergeten. Koploper Dennis had daardoor meer lucht gekregen met Nato als buffer en reed op weg naar zijn eerste zege in de FE met nog drie minuten en één ronde te gaan.

Lynn vocht na zijn terugval terug naar de kop en reed in de slotfase op de virtueel derde plek. Lotterer wilde Nato voorbij om Dennis te kunnen bedreigen, maar zijn pogingen waren tevergeefs. Dennis kon daardoor overtuigend de wedstrijd winnen. De rookie is daarmee de vijfde winnaar van het seizoen. Lotterer werd tweede en Lynn met een knappe comeback nog derde.

De Nederlanders kwamen door het resultaat van de kwalificatie niet in de buurt van de punten. Nyck de Vries en Robin Frijns eindigden na een kleurloze e-Prix op de 16de en 19de plek.

Een eervolle vermelding is op zijn plaats voor oud DTM-kampioen Rast. Die startte op P14 en liet zien dat inhalen goed te doen was. De Duitser eindigde op plaats zes.

In de stand verandert er niet veel bovenaan. Na zes rondes staat De Vries nog steeds eerste met 57 punten. Daarachter staat zijn teamgenoot bij Mercedes, Stoffel Vandoorne, op de tweede plek met 9 punten achterstand.

Het volgende evenement is in Monaco. In het prinsdom is de e-Prix op zondag 8 mei.