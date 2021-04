Jake Dennis scoort eerste pole in Valencia, Nederlanders in het achterveld

In de kwalificatie voor de zesde ronde van het Formule E-kampioenschap heeft Jake Dennis voor BMWi Andretti Motorsport dominant de poleposition gepakt dankzij een opwarmende baan. Op het permanente circuit van Ricardo Tormo reed de rookie als enige in de 1.28 en scoorde daarmee zijn eerste pole uit zijn FE-carrière. De Nederlanders hadden nadeel van ongelijke omstandigheden. Leider in de stand Nyck de Vries werd 20ste en Robin Frijns deed het niet veel beter met een 17de plaats.

In Q1 kwamen de beste zes coureurs van het kampioenschap als eerste aan de beurt: De Vries, Stoffel Vandoorne, Sam Bird, Frijns, Mitch Evans en Pascal Wehrlein. Voor deze rijders was dit een groot nadeel omdat de baan nog niet was ingereden. Het was dan ook geen verrassing dat geen één van hen doorstootte naar de laatste sessie om poleposition.

De zes coureurs die wel gingen vechten om de eerste startplek waren Dennis, André Lotterer, Alex Lynn, Oliver Turvey, Tom Blomqvist en Norman Nato. Deze coureurs kwamen in de laatste kwalificatiegroep aan de beurt en profiteerden alle zes van de verbeterde condities. Dennis was de snelste in Q1 en scoorde daarvoor een bonuspunt.

In de strijd om super pole was het continu stuivertje wisselen. Elke rijder die op de baan kwam verbeterde de snelste tijd van dat moment. Dennis, die als laatste een ronde mocht neerzetten, deed hetzelfde en pakte overtuigend de poleposition met ruim acht tienden verschil op Lotterer.

De tweede e-Prix in Valencia en de zesde ronde van het kampioenschap begint om 14.04 Nederlandse tijd. De race is te zien op Europsport en Ziggo Sport Racing.