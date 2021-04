Puebla, New York, Londen en Berlijn toegevoegd aan Formule E-schema

De organisatie van de Formule E heeft de kalender voor het lopende huidige seizoen verder aangevuld en afgerond. Ten opzichte van het vorige schema zijn Marrakesj in Marokko en Santiago de Chile in Chili geschrapt. Daarvoor in de plaats komen weekenden in Puebla, New York, Londen en Berlijn.

In alle gevallen betreft het double-headers, weekenden met twee races. Zo is de kalender voor het seizoen 2020/2021 compleet en bestaat het schema in totaal uit vijftien wedstrijden, waarvan er al vier zijn afgewerkt - twee in Diriyah en twee in Rome.

Komend weekend krijgt het Formule E-seizoen een vervolg in Valencia, voor de verandering op een permanent circuit en niet op een stratencircuit. Begin volgende maand staat ook nog een ePrix in Monaco op het programma.

De volledige Formule E-kalender voor 2020/2021 ziet er als volgt uit: