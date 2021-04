NIO 333 Racing committeert zich aan Gen3-tijdperk in Formule E

In navolging van DS Automobiles, Mahindra Racing, Porsche en Nissan heeft ook NIO 333 Racing zich verbonden aan het nieuwe Gen3-tijdperk in de Formule E, dat vanaf het seizoen 2022/2023 ingaat. De Chinese fabrikant 333 Racing, eigendom van Shanghai Lisheng Racing, voegde zich vorig seizoen bij de Formule E en introduceerde voor de huidige jaargang een eigen aandrijflijn-pakket.

NIO 333 Racing-directeur Vincent Wang: "We hebben de ontwikkeling van de Formule E sinds de geboorte zelf mogen ervaren en nu, terwijl de serie tot bloei komt als officieel FIA-kampioenschap, verwelkomen we de evolutie in de richting van de derde generatie auto's."

"We hebben veel vergaderingen met de FIA en de Formule E-top over de technische richting die de klasse op zal slaan bijgewoond sinds we ons vorig seizoen als 333 Racing bij de Formule E-familie voegden. We zijn verguld om de lijst met fabrikanten die hun jawoord voor het Gen3-tijdperk hebben gegeven verder aan te vullen en we verwachten verdere veranderingen naarmate de Formule E zich verder ontwikkelt."