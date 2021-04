Vandoorne scoort poleposition in Rome, De Vries en Frijns net buiten top zes.

In de straten van Rome heeft voormalig F1-coureur Stoffel Vandoorne de poleposition gepakt voor de derde ronde van het Formule E wereldkampioenschap. Nyck de Vries en leider in de stand kwam niet verder dan de achtste plaats. Robin Frijns was een fractie sneller als zijn landgenoot en werd zevende. Daarmee vormen ze voor een compleet Nederlandse vierde startrij.

De Vries en Robin Frijns moesten na het eerste deel van de kwalificatie al afhaken. De Nederlanders waren ingedeeld in de eerste groep voor het zetten van een rondetijd, maar konden zich net niet plaatsen bij de beste zes die strijden om de superpole.



Olivier Rowland was op koers naar zijn tweede pole uit zijn carrière, maar ging op het allerlaatste moment in de fout en raakte de muur. De Brit kon wel zijn rondje afmaken, maar moet genoegen nemen met een derde plek.

De race staat vanmiddag al op het programma. Om 16.00 Nederlandse tijd is de wedstrijd te volgen op Ziggo Sport Racing.