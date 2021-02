Nyck de Vries uitgesloten van kwalificatie na zorgen over veiligheid

Op de vrijdag was Nyck de Vries de gevierde man in Saudi-Arabië met een pole en zege, maar tijdens de kwalificatie voor de tweede race zat de Nederlander noodgedwongen langs de kant. De FIA verbood uit voorzorg alle wagens met de Mercedes-aandrijflijn de baan op te gaan. De aanleiding van dit besluit gebeurde nadat Edoardo Mortora na een proefstart op ongewone wijze keihard crashte in de muur. De gevolgen van de klap waren zo groot dat de RoKiT Ventuiri Racing - coureur voor controle naar het ziekenhuis werd gebracht. De Zwitser is bij bewustzijn, is aanspreekbaar en kan zijn vingers en tenen bewegen. Meer informatie over zijn toestand is nog onbekend.Wat precies de oorzaak is van dit zware ongeval wordt nog onderzocht. Er wordt onder andere gespeculeerd over een vasthangend gaspedaal of falend remsysteem. Zolang het euvel niet verholpen is, blijft voor de Nyck de Vries deelname aan de tweede wedstrijd onzeker.