Nyck de Vries voert subtiele wijzigingen aan helmdesign door

Het nieuwe Formule E-seizoen gaat komend weekend van start in Diriyah, Saoedi-Arabië. Nyck de Vries is ook weer van de partij. De Nederlander vormt samen met Stoffel Vandoorne het duo voor het Mercedes-Benz EQ Formula E Team. De Vries heeft voor de nieuwe jaargang ook een nieuwe helm laten ontwerpen. Er zijn wat subtiele veranderingen aangebracht in het design, waarin zijn Friese roots duidelijk terugkomen.

Dit is het helmdesign van Nyck de Vries voor het nieuwe Formule E-seizoen:

💙🤍❤️



Just when you thought @nyckdevries' lid can't get any better...😍



Subtle changes but we LOVE it a lot. What do you think, fans? ⚡️#wedrivethecity #drivenbyEQ #DiriyahEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/bMevV8vzP6 — Mercedes-Benz EQ Formula E Team (@MercedesEQFE) February 23, 2021