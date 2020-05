Daniel Abt maakt zichzelf belachelijk door vals te spelen

Daniel Abt heeft voor een volgend schandaal in de wereld van het simracen gezorgd. De Duitser leek zaterdag in de Formula E Race at Home-wedstrijd in Berlijn als derde over de meet te komen, maar hij zat zelf helemaal niet achter de knoppen. Abt had de professionele simracer Lorenz Hoerzing ingeschakeld om hem aan een virtuele topklassering te helpen.

Diverse collega's, waaronder Stoffel Vandoorne en Jean-Eric Vergne, roken tijdens de race al onraad. Vandoorne vroeg zich hardop af of Abt wel zelf achter het stuur zat. De Duitser zond niks uit via Twitch en in de Zoom-meeting met de twintig deelnemers was op de camera van Abt wel een persoon in een simulator te zien, maar diens gezicht was onherkenbaar vanwege een voorwerp dat het beeld blokkeerde.

Abt is uit de uitslag geschrapt en moet voor straf 10.000 euro aan een goed doel betalen. Hij kwam de volgende ochtend met een spijtbetuiging. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de Formule E, de fans, mijn team en mijn collega's voor het feit dat ik hulp van buitenaf heb ingeschakeld voor de race van afgelopen zaterdag. Ik nam het minder serieus dan ik had moeten doen."

"Dat spijt me nog het meest, omdat ik weet hoeveel werk de Formule E-organisatie in dit project heeft gestoken. Ik ben me ervan bewust dat mijn overtreding een bittere smaak achterlaat, maar ik heb er nooit kwade bedoelingen mee gehad. Uiteraard accepteer ik mijn diskwalificatie en ik zal 10.000 euro overmaken naar een goed doel." Abt was in eerdere virtuele races niet beter gefinisht dan vijftiende.

Schandalen

Het is niet het eerste incident in het online racen. NASCAR-coureur Kyle Larson raakte zijn stoeltje bij Chip Ganassi Racing kwijt omdat hij tijdens een simrace het in Amerika zwaarbeladen N-woord gebruikte. En McLaren-rijder Lando Norris kreeg het aan de stok met IndyCar-coureur Simon Pagenaud, die Norris - die in leidende positie reed - opwachtte en van de baan ramde tijdens een virtuele IndyCar-wedstrijd.