Team ontslaat Kyle Larson vanwege racistisch taalgebruik

NASCAR-coureur Kyle Larson zit - door eigen toedoen - in de hoek waar de klappen vallen. Zijn deelname aan een online race op zondag heeft desastreuze gevolgen voor hem. De 27-jarige Amerikaan nam het zwaarbeladen N-woord in de mond en joeg daarmee zo'n beetje iedereen tegen zich in het harnas. Zijn sponsors zegden de contracten al op en nu is hij ook nog ontslagen door zijn team Chip Ganassi Racing.

De renstal laat in een verklaring weten: "Na ampel beraad heeft Chip Ganassi Racing besloten om het contract van Kyle Larson met onmiddellijke ingang te laten ontbinden. De opmerkingen van Kyle zijn beledigend en onacceptabel, zeker gezien de waarden waar wij als bedrijf voor staan. Aan de hand van aanhoudende evaluaties met alle relevante partijen werd duidelijk dat dit de enige gepaste stap was die we konden nemen."

Ook Chevrolet heeft een kruis door de naam van Larson gehaald. "Chevrolet tolereert dergelijk ongepast gedrag zoals meneer Kyle Larson heeft tentoongespreid niet. Als gevolg daarvan beëindigt Chevrolet de samenwerking met Kyle Larson per direct."

Larson is ook voor onbepaalde tijd geschorst door de NASCAR-organisatie. De Amerikaan heeft via social media zijn excuses aangeboden.