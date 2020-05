Audi: "Geen ander alternatief dan Daniel Abt ontslaan"

Audi Sport ziet geen reden om terug te komen op het besluit om Daniel Abt de laan uit te sturen na zijn uitglijder in de online Formule E-competitie. De Duitser schakelde een professionele simracer in om in zijn plaats de virtuele wedstrijd in Berlijn voor zijn rekening te nemen. Achteraf verklaarde Abt dat het als grap bedoeld was en dat hij de boel niet wilde bedriegen.

Toen was het al te laat. Audi had al het rigoureuze besluit genomen om zijn contract te verscheuren. Het Duitse merk is ondanks de kritiek op die beslissing niet van plan om die terug te draaien. Abt heeft willens en wetens de regels overtreden, daar bestaat bij Audi Sport geen genade voor. "Integriteit, transparantie en het strikt naleven van de regels zijn topprioriteiten voor ons bij Audi."

In de verklaring van Audi staat verder: "Iedereen mag bij ons fouten maken, maar het incident dat plaatsvond tijdens deze race was geen fout, maar een bewuste beslissing om tegen de regels in te gaan. Dat maakte voor ons het grote verschil. Daarom was er voor ons helaas geen ander alternatief dan Daniel Abt te ontslaan."

Dankbaar en trots

Abt was vanaf de oprichting van de Formule E in 2014 een vaste waarde in de elektrische klasse. De Duitser heeft altijd bij Audi in dienst gestaan. "We hebben grote successen met Daniel geboekt en samen met hem zijn er grote stappen gezet in de Formule E. We zijn dankbaar voor zijn verrichte werk en kijken er met trots op terug", besluit het Duitse merk de verklaring.