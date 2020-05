Audi Sport schorst Daniel Abt met onmiddellijke ingang

Daniel Abt is met onmiddellijke ingang geschorst door zijn werkgever Audi Sport Abt Schaeffler. De Duitser zorgde afgelopen weekend voor een schandaal door een professionele simracer in te huren om in zijn plaats te racen in een online Formule E-evenement. De organisatie kwam erachter dat hij vals speelde en diskwalificeerde Abt.

Audi Sport neemt nu ook maatregelen. In een verklaring van het Duitse team staat: "Daniel Abt bestuurde de auto niet zelf tijdens de kwalificatie en de race in de vijfde ronde van de Race at Home Challenge, maar liet een professionele simracer de honneurs voor hem waarnemen. Hij heeft zich hiervoor verontschuldigd en zijn diskwalificatie geaccepteerd."

"Bij Audi dragen we integriteit, transparantie en voldoen aan de reglementen hoog in het vaandel. Dit geldt voor alle activiteiten waar we als merk bij betrokken zijn, zonder uitzondering. Daarom heeft Audi Sport besloten om Daniel Abt met onmiddellijke ingang te schorsen."