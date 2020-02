Formule E introduceert aerodynamische update voor bolide voor zevende seizoen

De Formule E heeft vandaag een aerodynamische update voor de bolides in de klasse gepresenteerd. De veranderingen aan de aerodynamica zullen vanaf het begin van het volgende Formule E-seizoen op de auto's te zien zijn.

Het chassis van de nieuwe auto is ongewijzigd gebleven bij de Gen2 EVO, maar qua bodywork zijn er wel een aantal veranderingen doorgevoerd. De opvallendste verandering is de toevoeging van een shark fin, zoals ook in het bodywork van de bolides in de Formule 2- en Formule 3-bolides verwerkt is. Ook de voor- en achtervleugels zijn aangepast ten opzichte van de huidige Gen2.

De auto werd vandaag met CGI-beelden online gepresenteerd, terwijl het officiële fysieke debuut van de auto gepland staat de internationale autosalon van Genève op 3 maart. De introductie vindt later in 2020 plaats bij de tests voor het nieuwe seizoen, dat vermoedelijk in oktober of november van 2020 gaat beginnen. De Gen2 EVO zal daarna twee seizoenen racen in de Formule E, daarna wordt voor het negende seizoen waarschijnlijk een nieuw chassis ontwikkeld.

Agag en Todt lovend over nieuw ontwerp

"De Gen2 staat al bekend als een van de meest opvallende raceauto's die ooit het circuit gehaald heeft en zoals de naam al impliceert, is de Gen2 EVO een evolutie van haar unieke ontwerp", vertelt Formule E-oprichter en -voorzitter Alejandro Agag. "Net als met de eerste generatie van de auto, hebben we het bodywork van de Gen2 EVO anders gemodelleerd, waardoor het strakker en behendiger oogt."

Ook FIA-president Jean Todt laat lovende woorden horen over het nieuwe ontwerp van de Formule E-bolide. "Het stemt mij tevreden dat we een verdere evolutie van de Gen 2-auto - de Gen2 EVO - zien bij de transitie naar wereldkampioenschapsstatus. Het is deze progressieve aanpak die heeft bijgedragen aan de uitbreiding van de grid en de toenemende competitiviteit van het kampioenschap, dat van sterk punt naar sterk punt blijft gaan en de weg plaveit voor de toekomst van duurzame stedelijke mobiliteit."