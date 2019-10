Nyck de Vries waagt zich niet aan voorspelling: "Team en ik zijn nieuw in Formule E"

Nyck de Vries zal volgende maand in Saoedi-Arabië zijn Formule E-debuut maken bij Mercedes. De Nederlander ziet dat als de volgende stap om van zichzelf een completere coureur te maken.

Afgelopen weekend maakte De Vries een einde aan de titelstrijd in de Formule 2. De coureur van ART Grand Prix won op zaterdag de race in Sochi en kroonde zich daarmee tot de kampioen van de klasse. Genoeg voor een plekje in de Formule 1 bleek dat niet te zijn. De Vries zal namelijk de overstap naar de Formule E gaan maken, waar hij voor het fabrieksteam van Mercedes zal gaan rijden.

De Vries wil completere coureur worden

Het Formule E-seizoen zal De Vries gaan combineren met zijn werkzaamheden voor Racing Team Nederland, waarmee hij het WEC-seizoen rijdt. Volgens de coureur uit Sneek is dat een mooie manier om een completere coureur te worden dan hij op dit moment al is. "Alles wat we doen draagt bij aan het worden van een completere coureur. Natuurlijk race ik al een tijdje, ik neem deel aan het WEC en ik heb Le Mans gereden."

"Dit alles draagt eraan bij dat ik een betere coureur word en dit zal daar ook onderdeel van zijn. In de basis blijft racen altijd hetzelfde, maar ik moet toegeven dat dit een andere klasse is met veel andere uitdagingen. Ik kijk er echter heel erg naar uit en hopelijk kunnen we het een succesverhaal maken", zegt hij over zijn avontuur in de Formule E tegenover E-racing.net.

Bij Mercedes zal De Vries gaan samenwerken met een voor hem bekende teamgenoot: Stoffel Vandoorne. Hun carrièrepaden kruisten elkaar meerdere keren: ze waren samen onderdeel van het opleidingsprogramma van McLaren en reden daarnaast in de karts en de Formule Renault 2.0 tegen elkaar. Volgens De Vries kunnen hij en Vandoorne goed met elkaar overweg en zal er ook geen taalbarrière zijn.

"We kennen elkaar al lang, sinds onze tijd in de karts. Hij spreekt Vlaams en ik Nederlands, wat ook handig is. We hebben ook tegen elkaar geracet in de karts en hebben een gelijkwaardig carrièrepad gehad bij McLaren. We kennen elkaar dus goed en hebben een goede werkrelatie."

Geen concrete verwachtingen voor eerste FE-seizoen

Volgens De Vries kan een goede samenwerking met Vandoorne ervoor zorgen dat Mercedes snel de weg richting de top weet te vinden, maar de Nederlander blijft voorzichtig in zijn voorspellingen over wat er mogelijk is in het seizoen 2019-20. "Als team willen we natuurlijk vanaf de start van het seizoen zo competitief mogelijk zijn, dus daar gaan we ook voor."

"Op dit moment is het echter lastig te voorspellen waar we ten opzichte van onze concurrentie staan, omdat we nog niet echt de kans hebben gehad om ons tegen ze te meten. Zowel ik als het team zijn nieuw in het kampioenschap, dus aan beide kanten valt er nog veel te leren. Ik hoop dat we zo snel mogelijk mee kunnen vechten aan het front", sluit De Vries af.