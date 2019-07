Frijns blijft nog seizoen bij Envision Virgin Racing in Formule E

Robin Frijns zal ook in het seizoen 2019/20 in de Formule E actief zijn. De Limburger heeft zijn contract bij Envision Virgin Racing, het team waarvoor hij dit seizoen ook rijdt, met een seizoen verlengd.

Frijns is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule E en de eerste in dienst van Envision, dat een klantenteam is van Audi. De Nederlander doet het prima, want hij staat voorafgaand aan de laatste twee races zevende in het kampioenschap met een theoretische kans op de titel. In Parijs was Frijns tevens de eerste Nederlander die een Formule E-race wist te winnen.

Samen met teamgenoot Sam Bird bezetten Frijns en Envision Virgin de derde plaats in het kampioenschap voor teams. De combinatie is tot dusver succesvol gebleken en mede daardoor voelt men niet de noodzaak om iets te veranderen aan haar line-up. Daar waar Bird al zeker was van contractverlenging heeft ook Frijns nu zekerheid gekregen dat hij volgend seizoen in actie mag komen in de Formule E.

Frijns hoopt DTM en Formule E te blijven combineren

"Ik zit goed op mijn plek. Ik wil de band met Audi niet verbreken, het voelt voor mij als familie", vertelde Frijns bij de bekendmaking van het verlengen van zijn contract. "Daarom was de keuze bij Envision te blijven heel erg gemakkelijk. DTM en Formule E zijn een ideale combinatie. Ik hoop dat ik beide series volgend seizoen opnieuw kan combineren."