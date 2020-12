Dennis Hauger verbindt zich voor 2021 aan Prema Racing

Dennis Hauger rijdt volgend seizoen opnieuw in het FIA Formule 3-kampioenschap. De 17-jarige Noor verruilt het team van Hitech Grand Prix voor kampioen Prema Racing. Hauger, die onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Red Bull, scoorde de voorbije jaargang veertien punten dankzij twee puntenfinishes op de Hungaroring.

In oktober heeft hij al getest voor Prema Racing. Hauger: "Ik ben extreem blij om me bij Prema te voegen. In de tijd die we afgelopen herfst al met elkaar doorbrachten voelde ik me gelijk thuis bij het team. De teamgeest en het harde werk dat zij in elk klein detail steken zijn dingen waar ik toen al enorm van genoot. Ik kan niet wachten om me samen met het team voor te bereiden op het nieuwe seizoen."

Prema-teambaas Rene Rosin: "Dennis is een van de grootste en meest veelbelovende talenten in de eenzitters. Dit weten we uit eigen ervaring, hij was in de Formule 4 een van onze rivalen en daarin was hij een geduchte en sportieve concurrent. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij in zijn debuutseizoen in de Formule 3 al mooie dingen laten zien en hij maakte tijdens de test een sterke indruk op ons. We kijken ernaar uit om hem weer te verwelkomen en samen naar het nieuwe seizoen toe te werken."