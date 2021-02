MP Motorsport promoveert Tijmen van der Helm naar Formule 3

Tijmen van der Helm komt dit jaar uit in het internationale Formule 3-kampioenschap. De 17-jarige Nederlander maakt de stap vanuit de Formule Renault Eurocup - waarin hij als twaalfde eindigde met één podiumplek - bij MP Motorsport, het team waarvoor hij ook in 2019 al racete in de Formule 4. Met Van der Helm heeft de Nederlandse renstal de line-up voor 2021 compleet.

Eerder sloot MP Motorsport al Alpine-talenten Victor Martins en Caio Collet, evenals Van der Helm afkomstig uit de Formule Renault Eurocup, in de armen. Teammanager Sander Dorsman: "Het is fantastisch nieuws dat Tijmen ook komend seizoen voor ons rijdt. Ik verheug me erop om de draad op te pikken en verder te gaan waar we gebleven waren na 2019. Met Tijmen, Victor en Caio bestaat onze line-up uit drie razensnelle en getalenteerde rookies die hongerig zijn voor succes."

Van der Helm zegt zelf: "Ik ben heel blij om namens MP Motorsport in de Formule 3 te rijden dit jaar. Dit betekent een belangrijke stap voor mijn carrière. In de Formule 3 nemen de grootste talenten uit de eenzitters het tegen elkaar op en dat is precies de plek waar ik moet laten zien waartoe ik allemaal in staat ben."