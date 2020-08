Bent Viscaal pakt eerste zege met magistrale inhaalactie in laatste bocht

Het eerste Nederlandse succes op deze volgepakte racedag, was vanochtend al vroeg binnen. Bent Viscaal pakte de eerste overwinning uit zijn Formule 3-carrière. Viscaal, die uitkomt voor het Nederlandse team MP Motorsport, startte de sprintrace vanaf plek drie, na als achtste gefinisht te zijn in de feature race van gisteren. Nadat hij zich had ontdaan van polesitter Ben Barnicoat, volgde een rondenlange achtervolging op de als tweede gestarte Lirim Zendeli. In de laatste ronde haalde Viscaal Zendeli in Copse Corner in, maar omdat de Duitser daarna de beschikking had over DRS op het Hangar Straight moest Viscaal hard werken om zijn eerste plaats nog terug te winnen. Dat lukte echter op grandioze wijze

Bekijk de beelden van de spannende laatste meters in de onderstaande tweet van Ziggo Sport: