Alexander Peroni is met de schrik vrijgekomen na een angstaanjagende crash op Monza. De Formule 3-coureur werd in de Parabolica gelanceerd, vloog metershoog door de lucht en kwam ondersteboven op de bandenstapels terecht.

Peroni reed gedurende de race op een zeer kansrijke positie voor een mooie puntenklassering, maar in de slotfase ging de Australiër in de fout. Hij ging in de laatste bocht voor het opkomen van start-finish wijd, maar vond daarbij op zijn pad een sausage kerb. Die is daar neergelegd om te voorkomen dat coureurs de track limits in de Parabolica niet respecteren.

Voor Peroni pakte dat echter niet goed uit. Hij werd door de sausage kerb gelanceerd en vloog daarna metershoog door de lucht. Zijn vlucht eindigde hij ondersteboven op de bandenstapels aan de buitenkant van de Parabolica, waarbij de coureur van Campos van geluk mocht spreken dat de F3-auto's anno 2019 uitgerust zijn met een halo.

De Formule 3-race eindigde onder de safety car, waarbij Prema het laatste lachte. Kampioenschapsleider Robert Shwartzman deed goede zaken door de race te winnen, voor teamgenoten Marcus Armstrong en Jehan Daruvala. Richard Verschoor bekroonde een prima race met de vijfde positie, achter Yuki Tsunoda. Bent Viscaal kon het tempo minder goed volgen en werd achttiende.