Sprintrace Hongarije: Doohan wint in Boedapest, Verschoor flink bestraft

Jack Doohan behaalde in Hongarije zijn tweede overwinning van het Formule 2-seizoen van 2022 vanaf pole. Jüri Vips werd tweede op het podium, maar was geen bedreiging voor de Doohan. Enzo Fittipaldi pakte bij de start kortstondig dleiding, maar zakte terug naar de derde plaats. De vierde plaats van Felipe Drugovich geeft de MP Motorsport-coureur nog eens vijf punten om toe te voegen aan zijn kampioenschap. Zijn voorsprong is nu 44 punten op Théo Pourchaire.

Richard Verschoor heeft twee tijdstraffen van in totaal 30 seconden gekregen voor het niet correct uitzitten van een tijdstraf tijdens de sprintrace. Terwijl de Nederlandse coureur stopte in zijn pitbox met de bedoeling om zowel een tijdstraf van vijf als een tijdstraf van 10 seconden uit te zitten, eerder in de race, schakelde de achterste krik onmiddellijk de achterkant van de auto in om hem omhoog te brengen - wat een overtreding is van de tijdstrafprocedure. Hij werd vervolgens weggestuurd en ontkoppelde de krik van de auto. Door deze teamfout kon Trident vervolgens de verplichte 15 seconden niet wachten voordat hij zijn banden verwisselde.

De stewards oordeelden dat de vijf seconden penalty correct was uitgevoerd, maar de 10 seconden penalty niet en die 10 seconden werden later toegevoegd bij de eindtijd van Verschoor. Daarnaast is er een drive through penalty toegekend voor het overtreden van de procedures van deze straffen, die is omgezet in een tijdstraf van 20 seconden. Verschoor was geëindigd op P16, maar werd als achttiende geklasseerd.