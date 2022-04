Sprintrace: Armstrong wint in Imola van kop tot staart

Het was geen spectaculaire sprintwedstrijd in Imola, maar Marcus Armstrong moest er wel hard voor rijden om zijn eerst F2-zege van het seizoen binnen te slepen. In het voetspoor volgden Jehan Daruvala met daarachter zijn teamgenoot bij Prema Dennis Hauger.

Bij de start stond Armstrong op de eerste rij dankzij de reverse-grid-regel. Logan Sargeant stond nog voor hem en verprutste zijn start. De Amerikaan viel terug. Tijdens de eerste ronde kwam Clement Novalak met David Beckmann in aanraking. Beckmann ging achterstevoren en kwam vast te zitten in het grind. Dat zorgde meteen dat de Safety Car de baan op moest komen.

Terwijl het veld in ronde vijf weer werd losgelaten, behield Armstrong de leiding. De Hi-Tech Racing-coureur had de hele tijd de hete adem van Daruvala in zijn nek, maar de Nieuw-Zeelander hield ondanks wat speldenprikjes van de Indiër de race onder controle en zegevierde door alle rondes als eerste te finishen.

Het spannendste gevecht ging om de plek vlak achter de top drie. Roy Nissany had een wereldstart en leidde het DRS-treintje om P4. Sergeant wilde zijn slechte start goed maken, maar kwam er niet langs. Nissany verdedigde met hand en tand en overleefde de aanvallen

Na een korte Virtual Safety Car door de stilstaande wagen van Ralph Boschung, bleef Nissany hard pushen om de rest voor te blijven, en met succes. Sergeant moest de Israëler laten gaan en kreeg te maken met de aanstormende Drugovich. De leider in de stand haalde de Amerikaan in en finishte achter Drugovich als zesde.

Nissany zette de laatste rondes aan en kwam dichterbij Hauger, die een deel van de wedstrijd met een kapotte side-pod rondreed. Ook Hauger kwam dichterbij de koplopers, maar tot een zinderende slotfase kwam het niet. De sprintrace duurde net wat te kort en na 25 rondes werd het veld afgevlagd.

Richard Verschoor had een onzichtbare wedstrijd en zat vast in een groepje voor het gevecht om de tiende plaats. De Trident-coureur eindigde als dertiende.

Drugovitch blijft aan de leiding van het het kampioenschap, voor Liam Lawson, Daruvala en Verschoor.

De hoofdrace is zondagochtend om 10.20 uur Nederlandse tijd. Voor de Formule 2 is nog de hoofdrace van de Formule 3. Die begint rond de klok van 08.45 uur Nederlandse tijd.