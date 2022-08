Hoofdrace: Doohan verslaat Drugovich op Spa, Verschoor P4

Na een tweede plek in de sprintrace op zaterdag, heeft Jack Doohan de winst gepakt tijdens de hoofdrace op Spa-Francorchamps en zijn derde in totaal over 2022.

De Australiër was in gevecht met titelfavoriet Felipe Drugovich die zijn pole niet kon verzilveren en tweede werd op twee seconden van de winnaar. Liam Lawson, de winnaar van de sprintrace, werd derde voor Richard Verschoor. De Nederlander knokte zich op het einde na een knappe vierde plek.

Theo Pourchaire, de titelconcurrent van Drugovich, viel door technische problemen uit en liep een grotere achterstand op in de tussenstand. Het verschil is opgelopen na 43 punten en met zes races nog te gaan, moet de ART Grand Prix-coureur van goede huize komen om het kampioenschap naar zich toe te trekken.

Bij het teamkampioenschap blijft ART Grand Prix nog wel aan de leiding met 253 punten. Carlin volgt op de voet met 241 en MP Motorsport staat derde met 232.

De volgende wedstrijd is op Zandvoort. De week daarna reist het F2-circus af naar Monza. Het slotweekend is in Abu Dhabi van 18 tot en met 20 november.