Shwartzman pakt door bliksemstart zege in sprintrace op Silverstone

Robert Shwartzman heeft dankzij een grandioze start de wedstrijd gewonnen. De Rus nam na de eerste bocht de leiding over en stond die niet meer af in een wedstrijd bol van neutralisaties. Doordat de PREMA-coureur ook de snelste raceronde pakte, neemt de Ferrari-junior de koppositie over van Gianyu Zhou in het kampioenschap.

Door de reverse-grid-regel start Christian Lundgaard op poleposition op het 5.8 kilometerlange circuit. Richard Verschoor reed in de kwalificatie een knappe derde tijd en begint op de achtste positie. Bent Viscaal staat vijf startrijen achter zijn landgenoot op P17.

Als de rode lichten zijn gedoofd, gaat Shwartzman als een raket van start en neemt brutaal de leiding over van Lundgaard die slecht van zijn startplek komt. Vlak daarna gebeuren er verschillende incidenten. Zhou eindigt zijn wedstrijd door een vreemde spin. De Renault-protogé komt met zijn UNI-Virtuosi-bolide achterstevoren stil te staan. Roy Nissany en Lundgaard zijn aan het bakkeleien om de voorste posities, maar dat gaat een beetje mis. Nissany tikt Lundgaard van achteren aan, werpt zichzelf naar achteren en valt uiteindelijk uit. Doordat Zhou niet van zijn plek komt, moet de Safety Car de baan de baan opkomen.

In romde vier van de 21 wordt de race hervat, maar een ronde later staat er weer een wagen stil op de baan. Alessio Deledda met startnummer #23 is het slachtoffer na een touché met Marino Sato. Door de gevolgen van dit incident komt de Safety Car voor de tweede maal de pits uit.

Bij het ingaan van ronde 7 gaat de strijd verder. Door het wegvallen van Zhou heeft Oscar Piastri de kans om de leiding te pakken in de tussenstand. De beste van de kwalificatie blijft uit de problemen en is vanaf P10 doorgestoten naar P6.

Shwartzman heeft na 10 rondes een voorsprong van iets meer dan een seconde op Juri Vips die als tweede vertrok. De Est heeft daardoor geen mogelijkheid meer om DRS te activeren. Daarachter rijdt Lundgaard op twee seconden, maar kan de koplopers moeilijk volgen.

Twee ronden later, in lap 12, staat Guilherme Samaia in de grindbak. Dat zorgt voor de derde neutralisatie. Een handvol coureurs, waaronder Verschoor, duiken de pits in. De Nederlander was tijdens de race uit de top tien gekukeld en wil op deze manier posities terug winnen. De MP Motorsport-coureur komt de baan op als veertiende. Viscaal volgt dezelfde tactiek en rijdt pal achter zijn landgenoot.

De Safety Car duikt in ronde 14 weer naar binnen en begint de slotfase van de wedstrijd. Shwartzman stampt meteen door en pakt voorlopig de snelste raceronde en creëert een klein gaatje naar Vips. Als de stand zo blijft, komt Shwartzman bovenaan te staan in het kampioenschap.

Verschoor op zijn verse banden rukt op naar voren en met nog twee rondes op de teller rijdt hij op P10. Dat is nog niet genoeg voor punten, omdat alleen de top acht in de sprintrace punten krijgt. Verschoor blijft uiteindelijk tiende.

Vips zet nog aan in de laatste en 21ste ronde, komt binnen een seconde, maar het is onvoldoende om Shwartzman te bedreigen en wordt tweede. Lundgaard eindigt als derde, maar het incident tussen de Deen en Nissany wordt nog onderzocht.

In de stand heeft Shwartzman 83 punten, twee punten meer dan Piastri die zesde werd. Zhou zakt door zijn nulscore naar de derde plek.

Op het podium wordt Russische volkslied afgespeeld voor Shwartzman omdat het F3-kampioenschap niet valt onder de dopingstraf die Rusland kreeg opgelegd.