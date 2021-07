Richard Verschoor moest vroeger van vader met 'hatelijke' witte helm rijden

De helm verpersoonlijkt de racecoureur in een stevig sukje carbon. Vanaf de tribune of op de tv zijn daarom de rijders goed is te herkennen. Het design van de helm ontstaat bij de piloten al vanaf jongs af aan, maar F2-coureur Richard Verschoor moest in zijn beginjaren genoegen nemen met een witte helm. Dat vond de Nederlander verschrikkelijk, zo vertelt hij op de officiele website van de Formule 2.

"Mijn eerste was wit en ik haatte het", zei Verschoor. ''Ik haatte het rijden met een witte helm, maar mijn vader wilde geen eigen helm geven totdat ik goede resultaten had behaald. We hebben een weddenschap gemaakt dat als ik een bepaald resultaat behaalde, ik een geverfde helm zou krijgen. Het kostte me eigenlijk een tijdje om het te bereiken, omdat mijn eerste jaar in de karting niet geweldig was, maar uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen.''

Waar veel rijders vaak vast houden aan bepaalde designs in hun verdere carriére, houdt Verschoor meer van afwisseling. ''Persoonlijk vind ik het leuk om het ontwerp af en toe te veranderen. Ik probeer het ook altijd aan te passen aan de auto. Ik denk dat het belangrijk is om het team op de een of andere manier te laten zien, want ik ben graag loyaal aan hen - ik werk al heel lang bij (MP Motorsport).''

In het begin was de Nederlandse vlag en kleur een inspiratiebron voor de 20-jarige Nederlander, maar dat veranderde na verloop van tijd. ''Aanvankelijk gebruikte ik oranje, blauw en wit, maar ik heb het niet zelf ontworpen, ik heb het door een ontwerper laten maken. Sindsdien ben ik gegaan met een volledig matte helm, die ik erg leuk vind, hoewel hij moeilijk schoon te maken is'', doelt Verschoor op zijn huidige blauwe ontwerp.

Samen met zijn designer was de MP Motorsport-coureur hard aan de slag gegaan om alles tot in de puntjes te verzorgen. "Er zijn enkele details die ik erg leuk vind, zoals het camo-effect op de achterkant en op de voorkant. Ik en mijn ontwerper, met wie ik nu twee jaar samenwerk, hebben er samen veel uren aan besteed.''

Opvallend op de helm is het woord 'zeker' en Verschoor legt uit waarom dat erop staat. "Op de achterkant en de zijkanten van de helm zie je dat er 'zeker' staat. Dit kwam uit een interview in 2017. De commentator begon me vragen te stellen waarop ik 'zeker' kon antwoorden en het bleek dat de interview was om die reden een grapinterview. Sindsdien zijn veel mensen me ‘zeker’ gaan noemen en het is een bijnaam voor mij geworden. De meeste mensen kunnen mijn naam niet goed uitspreken, dus spreken ze het altijd zo uit.''

Verschoor staat op dit moment twaalfde in het F2-kampioenschap met 23 punten. Zijn beste klassering was een vijfde plaats. De volgende race is op Silverstone in het weekend van 17 en 18 juli.