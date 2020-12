Mazepin moet zijn trofee inleveren na een dubbele straf voor roekeloos rijgedrag

Motorsport.com meldde gisteravond dat Nikita Mazepin een dubbele straf heeft gekregen voor zijn ongepaste rijgedrag en is teruggezakt naar de negende positie in de hoofdrace. Dat betekent automatisch dat de derde plek alsnog naar Felipe Drugovich gaat.

De Rus was 'under investigation' voor een aantal vreemde manouvres aan het einde van de wedstrijd. Mazepin ging over de grens in het gevecht met Drugovich om de laatste podiumtrede. In de 45ste ronde tikte hij zijn conculega bijna in de rondte na de eerste bocht. Kort daarna raakte de in de Moskou geboren coureur Guanyu Zhou in de strijd voor positie twee. Op het laatst wilde Drugovich opnieuw toeslaan, maar de 21-jarige Rus duwde zijn rivaal zowat van de baan, met als gevolg dat de Braziliaan uit moest wijken en een 150-meter-bord kapot reed.

In de wedstrijd, waar Tsunoda won, hield Mazepin stand en mocht naar het podium. Maar het was toen al duidelijk dat het allesbehalve zeker was dat de kersverse Haas-coureur zijn beker mocht behouden.

De twee titelkandidaten, Mick Schumacher en Callum Ilott, schoven door de uitgedeelde straf aan Mazepin ook een plaatsje op, maar dat heeft voor de rest geen verdere gevolgen gehad voor de stand. Het verschil blijft tussen de twee Ferrari-pupillen veertien punten.