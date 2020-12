Tsunoda in spannende ontknoping naar de zege, Schumacher op weg naar titel

In een waar spektakelstuk op het verkorte Bahrein International Circuit, heeft Yuki Tsunoda op het laatst de overwinning naar zich toegetrokken. Mick Schumacher, leider in de stand, kwam van een verre achterstand terug en beperkte de schade. Door de snelste ronde blijft het verschil met zijn directe belager, Callum Ilott, veertien punten in de stand. De Brit eindigde zesde, terwijl de Duitser vlak achter hem finishte. In de sprintrace van morgen zijn er maximaal nog zeventien punten te verdienen. De titel voor Schumacher kan hem bijna niet meer ontgaan.

De hoofdrace werd gereden op een alternatieve baanconfiguratie van het Bahreinse circuit met veel rechte stukken en weinig bochten. Op deze 'oval' moest inhalen niet al te moeilijk zijn voor de F2-rijders. Met de titelstrijd nog onbeslist, beloofde het een interessante race te worden.



De voorlaatste F2-wedstrijd begon voor polesitter Yuki Tsunoda niet allerbest. De Japanner verloor zijn leidende positie aan Nikita Mazepin en Robert Shwartzman.



Kampioenschapsleider Mick Schumacher moest door een fout in de kwalificatie van de achttiende plek starten. De Duitser maakte meteen al vier plaatsen goed, maar had nog een lange weg te gaan om zich te kunnen mengen in de top. Zijn directe concurrent Callum Ilott kon niet gelijk profiteren van het misfortuin op de vrijdag. De Brit kwam in de kwalificatie zelfs niet verder dan plaats negen en kon bij de start maar een positie goedmaken.



De Red Bull-protoge Tsunoda voerde de druk op bij Shwartzman, probeerde met de hulp van DRS hem er naast te prikken, maar de Rus kon nog verdedigen. Aan het begin van ronde dertien was het wel raak en schoof de Japanner door naar de tweede positie en kon de jacht openen op Mazepin voor de leiding.



Schumacher, die in 2021 voor Haas F1 mag debuteren, was bezig met zijn opmars naar voren en dook de top tien in. Ilott bungelde nog steeds rond de achtste positie. Schumacher zag zijn Britse belager een paar seconden voor hem rijden en leek deze zaterdag de schade te kunnen beperken.



De eerste serie pitstops begonnen vanaf de veertiende ronde. Shwartzman was de eerste van de top drie die nieuw rubber liet monteren en moest op de harde band de race vervolgen. Door de pitstops en de inhaalactie op Marcus Armstrong reed Schumacher achter Ilott. De Uni-Virtuosi-coureur ging vlak daarna binnen en schakelde over op de harde band.



De kop van het veld was nu allemaal binnen geweest en Tsunoda was de gevierde man in het gevecht om de zege, maar de 20-jarige coureur reed nog op koudere banden. Mazepin en Shwartzman konden profiteren, verschalken de Japanner en de volgorde was weer zoals het aan het begin van de wedstrijd. Aan de leiding was nu Felipe Dragovich, die reed op de hardere band en moest nog naar binnen voor de softs.



Mazepin, Shwartzman en Tsunoda reden rondenlang vlak achter elkaar en de strijd voor de overwinning was allesbehalve beslist. Tsunoda en Mazepin hadden naast de zege ook nog steeds zicht op de rijderstitel en wilden elke kans aangrijpen.



Schumacher reed door een andere strategie wel uiteindelijk eerste, maar moest zijn verplichte bandenwisseling nog uitvoeren. In ronde 30 kwam de PREMA-coureur binnen. Zijn pitstop ging niet helemaal vlekkeloos en de 21-jarige kon opnieuw aan een inhaalslag beginnen vanaf de elfde plek

Guanyu Zhou reed keurig in de top tien, maar kwam van een koude kermis thuis toen de Chinees te horen kreeg dat hij een straf zou krijgen van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat.



Intussen was titelkandidaat Ilott opgeklommen naar de vijfde positie met zijn concurrent nog buiten de top tien. Maar de kampioenschapsleider had de snellere band en beet zijn tanden in het stuurwiel, zette gelijk de snelste ronde neer en was een seconde sneller dan de kop. Niet vlak daarna was de Duitser al in de top tien, zodat de twee punten voor de snelste ronde voorlopig op zijn puntentotaal bijgezet mocht worden.

Tsunoda kreeg zijn banden aan de praat en haalde opnieuw Shwartzman in voor de tweede positie. De kanshebber op het stoeltje bij Alpha Tauri moest de wedstrijd winnen om nog kans te maken op het kampioenschap. Met nog tien ronden te gaan was de achterstand op Mazepin iets meer dan anderhalve seconde.



Drugovich was later gestopt dan de drie rijders voor hem en had het voordeel van de versere band. De Braziliaan ging zich mengen in het gevecht om de overwinning en podiumplaatsen. De jonge coureur won vorige week nog de hoofdrace op de normale lay-out van het Bahrein International Circuit.



Drugovich had Shwartman al te grazen voor de derde positie en ging op weg naar Tsunoda. Met acht ronden voor de boeg, was er voor de Braziliaan nog van alles mogelijk. Leider in de stand, Schumacher, reed op de achtste positie, zeven seconden achter Ilott op plaats zes, Met deze uitslag zou de Brit opnieuw een punt inlopen op de Duitser.



In het gevecht voor de zege zat Tsunoda al op de staart van Mazepin, maar moest ook oppassen voor Drugovich die in zijn spiegels verscheen. Deze drie leken uit te maken wie de bokaal voor de overwinning mocht ophalen. Shwartzman was afgehaakt en moest de bestrafte Zhou ook voor zich laten.



In de 43ste ronde was het gevecht losgebarsten. De top drie zat binnen een seconden van elkaar. Tsunoda pakte de leiding in de 44ste ronde, maar Mazepin kwam weer langszij na de tweede DRS-zone. Maar de Japanner hield zijn poot stijf. Drugovich hoopte er van te profiteren, maar moest eventjes geduld hebben.



De Braziliaan wilde profiteren, maar kreeg een tikje van Mazepin, waardoor Zhou zijn kans greep. De Chinees lag nu op de tweede positie met Mazepin en Drugovich achter hem. Tsunoda kreeg door de gevechten achter hem wat lucht en hield zijn titelaspiraties in leven. Drugovich moest zich herpakken en kon Mazepin nu wel inhalen zonder probleem en reed op de laatste podiumplaats.



De Rus gaf echter niet op en knokte zich weer langszij bij Drugovich. Beide heren waren volop in gevecht en wilden geen millimeter toegeven. De Braziliaan knalde nog een 150-meter-bord omver doordat de Rus hem de baan afduwde. Zhou reed wel op de tweede positie, maar bij zijn finishtijd zou hij nog vijf tellen erbij krijgen. De Chinees moest doorstampen om zijn felbegeerde plek te behouden.



Na een zeer spannende slotfase met veel actie, werd Tsunoda als eerste en kon alsnog zijn poleposition verzilveren in een welverdiende zege. Zhou redde het net en kon ondanks zijn straf als tweede over de streep komen. Mazepin moest er hard voor strijden, maar mocht toch met een beker naar huis.

Doordat Schumacher als achtste finishte, betekende het automatisch voor Tsunoda en Mazepin dat de kans op de titel definitief was verkeken. Ilott, de enige overgebleven concurrent van de Duitser, hield de achterstand op veertien punten. De Britse finishte wel voor de PREMA-coureur, maar Schumacher mocht nog twee punten bijschrijven voor de snelste ronde.



De uitslag is voorlopig, want Mazepin werd nog onderzocht voor zijn uitgedeelde tik aan het adres van Drugovoich in de 45ste ronde en zijn verdedigde actie niet veel later, waarbij de Braziliaan de baan werd afgeduwd en een 150-meter-bord omver knalde.

Morgen wordt de kampioenschapsstrijd beslist. Ilott moet winnen en de snelste ronde pakken, terwijl de Duitser niet hoger mag eindigen dan plaats zeven. De Brit zal een klein wonder nodig moeten hebben.

Tsunoda heeft door de winst genoeg punten verzameld voor zijn superlicentie. Dat betekent dat de Japanner F1 mag rijden. De Red Bull-protoge maakt kans op een stoeltje bij AlphaTauri.