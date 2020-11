Officieel: Formule 2 -kalender 2021

In navolging van de Formule 1 heeft de FIA ook de kalender voor de Formule 2 bekendgemaakt. Dat ziet er anders uit dan normaal. Voor volgend seizoen zijn er minder weekenden ingepland dan gebruikelijk. Het deelnemersveld hoeft in plaats van twaalf nu nog maar acht keer af te reizen naar een locatie. Ook worden er per evenement drie races gereden, terwijl dat de afgelopen jaren er steeds twee waren. De reden dat er minder weekenden zijn ingedeeld, is om kosten te besparen. De talenten uit deze opstapklasse zullen niet in Zandvoort te bewonderen zijn. Door het volle programma kunnen de Formule 2 en Formule 3 niet naast elkaar opereren.



Hieronder het volledige schema voor 2021



Land Locatie Datum Bahrein Sahkir, Bahrein Internation Circuit 26-28 maart Monaco Monaco, Circuit de Monaco 20-22 mei Azerbeidzjan Bakoe, Baku City Circuit 04-06 juni Groot-Brittannië Silverstone, Silverstone Circuit 16-18 juli Italië Monza, Autodromo Nazionale di Monza 10-12 september Rusland Sotsji, Sochi Autodrom 24-26 september Saudi-Arabië Jeddah, Jeddah Street Circuit 26-28 november Abu Dhabi (VAE) Abu Dhabi, Yas Marina Circuit 03-05 december