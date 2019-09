Nyck de Vries wint in Rusland en pakt kampioenschap in Formule 2

Nyck de Vries heeft zich gekroond tot de Formule 2-kampioen van 2019. De Nederlander van ART Grand Prix won de hoofdrace in Rusland en dat was voldoende om de titel binnen te slepen. Concurrent Nicholas Latifi werd tweede, terwijl Louis Deletraz in de laatste ronde Luca Ghiotto van het podium duwde.

De Vries was vrijdag al de sterkste geweest in de kwalificatie en vertrok op zaterdag goed tijdens de hoofdrace van 28 ronden. Bij de start behield hij eenvoudig de leiding, voor Latifi en Callum Ilott. Zij behoorden echter tot het groepje coureurs dat de race aanving op de zachte banden, die al na een aantal ronden helemaal tot gort gereden waren. Op dat moment begonnen coureurs als Ghiotto aan hun opmars: zij begonnen de race juist op de harde banden.

Strategie De Vries pakt het beste uit

Nog voor dat De Vries naar de pits kwam, was Ghiotto hem al voorbij gesneld, terwijl ook Mick Schumacher en Nikita Mazepin kwamen aanstormen. Deze drie mannen kwamen door de vroege pitstops vooraan te liggen, waarbij Mazepin halverwege de race een succesvolle inhaalactie plaatste. Nobuharu Matsushita volgde dat voorbeeld en klom naar P4.

Schumachers race kwam niet veel later tot een einde: hij werd gedwongen zijn auto in de pits te parkeren, nadat deze al twee ronden lang rookpluimen spuwend over het asfalt ging. Intussen begonnen de vroeg gestopte coureurs tijd goed te maken op de coureurs die hun stop nog moesten maken. De Vries wist op een gegeven moment binnen het pitwindow van Ghiotto te komen.

Geen bedreigingen voor De Vries in slotfase

Toen de Italiaan vier ronden voor het einde zijn stop maakte, viel hij dan ook terug naar de vierde positie. In eerste instantie leek Ghiotto nog kans te maken op de zege, maar zijn opmars op de zachte banden stokte nadat hij Deletraz ingehaald had. Latifi bleek een horde te ver te zijn en in de laatste ronde kwam Deletraz zelfs nog terug naar de derde positie.

Het gebeurde allemaal op ruime achterstand van De Vries, die zijn vierde zege van het seizoen pakte en bovendien de titel veiligstelde. Latifi staat ondanks zijn tweede plek in Rusland nu op een onoverbrugbare achterstand. Deletraz pakte P3, voor Ghiotto, Sergio Sette Camara, Matsushita en Jack Aitken. Mazepin, Ilott en Guanyu Zhou pakten de laatste punten op het Sochi Autodrom.