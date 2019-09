Correa nog steeds in kunstmatige coma na horrorcrash op Spa-Francorchamps

De ouders van Juan Manuel Correa hebben een update gegeven over zijn huidige situatie. De Ecuadoraans-Amerikaanse coureur ligt nog altijd in een kunstmatige coma in een poging zijn herstel te bevorderen.

Correa was twee weken geleden betrokken bij een angstaanjagend ongeluk tijdens de Formule 2-race in België. Anthoine Hubert crashte bij het uitkomen van Raidillon, kwam overdwars op de uitloopstrook te staan en werd vol in de flank geraakt door Correa, die op dat moment geen kant meer op kon. Hubert overleefde de klap niet, terwijl Correa met verwondingen aan zijn benen en rug afgevoerd werd naar het ziekenhuis.

Daar bleek dat hij beide benen gebroken had en ook een blessure aan zijn rug opgelopen had. Na enkele dagen werd Correa overgeplaatst naar een ziekenhuis in Londen, maar daar traden complicaties op. Hij kreeg last van het acute respiratory distress syndrome, waarna hij in kunstmatige coma gebracht werd. Uit het statement van de familie blijkt dat er in de afgelopen week op dat front weinig veranderd is.

"Juan Manuel blijft in staat van een kunstmatige coma met verlamming, zodat zijn longen de kans krijgen om zoveel mogelijk rust te krijgen", leest het statement van Juan Carlos en Maria Correa. Toch zijn er positieve ontwikkelingen te noteren. "Hij wordt nog steeds geholpen door een ECMO-machine, waardoor de meeste belangrijke functies iets verbeterd zijn. Anderen zijn amper verslechterd."

"Zo lang Juan Manuel zijn opwaartse trend van verbeteringen kan vasthouden, zelfs al is het een klein beetje, dan is dat volgens de doktoren alles wat we kunnen vragen op dit moment. De infecties zijn onder controle en de indicatoren voor de luchtwegen blijven stabiel en datzelfde geldt voor alle vitale organen."

Er komt nog een lange periode van herstel aan voor Correa, zo bevestigden zijn ouders. Zodra de longen van de coureur hersteld zijn, zullen er nog meer operaties volgen. "Aanvullende operaties zullen nodig zijn zodra de longen van Juan Manuel tot een niveau hersteld zijn dat het veilig is voor de doktoren om verder te behandelen."