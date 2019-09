Complicaties bij Correa, toestand 'kritiek maar stabiel'

Formule 2-coureur Juan Manuel Correa heeft in het ziekenhuis in Londen te maken gekregen met complicaties. Hij heeft acuut ademhalingsfalen en is kunstmatig buiten bewustzijn gebracht, terwijl zijn toestand 'stabiel maar kritiek' is.

Correa was vorig weekend betrokken bij de angstaanjagende crash, waardoor Anthoine Hubert het leven liet. De Ecuadoraanse Amerikaan werd met gebroken benen en een blessure aan zijn wervelkolom opgenomen in het ziekenhuis van Luik, waarna hij eerder deze week overgebracht werd naar een ziekenhuis in het Britse Londen. Daar zijn complicaties opgetreden, zo meldde de familie van Correa in een statement.

"In de loop van de tijd zijn er complicaties opgetreden als gevolg van de enorme impact die hij zaterdag in België had. Na aankomst in Londen werd er ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) bij Juan Manuel geconstateerd, wat gebruikelijk is bij incidenten als deze met een grote impact. Hierdoor heeft Juan Manuel acuut ademhalingsfalen opgelopen. Momenteel ligt hij op een unit van de Intensive Care die gespecialiseerd is in ademhalingsproblemen."

Ouders Correa hopen op volledig herstel

De ouders van Correa hebben vertrouwen in een goede afloop, maar omschrijven ook dat de functie van het hart en de longen momenteel overgenomen is door een vereenvoudigde hartlongmachine (ECMO), die de functie van de longen overneemt. "Op dit moment is hij in een kunstmatige staat van bewusteloosheid gebracht en wordt hij ondersteund door een ECMO. De situatie van Juan Manuel is kritiek, maar stabiel."

"We hebben er vertrouwen in dat onze zoon ons zal verrassen, zoals hij altijd doet met zijn enorme vechtersmentaliteit en kracht, zodat hij volledig zal herstellen. Op dit moment vragen wij vriendelijk dat onze privacy en ruimte gerespecteerd wordt. Als familie moeten we bij elkaar komen en er voor 100 procent zijn voor Juan Manuel."