De Vries moet alleen Ghiotto voor laten gaan in vrije training op Monza

Nyck de Vries heeft de tweede tijd gereden tijdens de vrije training van de Formule 2 op het circuit van Monza. De Nederlander moest uiteindelijk alleen Luca Ghiotto voor zich dulden.

Door het tragische overlijden van Anthoine Hubert werden de Formule 2-activiteiten van vorig weekend afgelast, waardoor de coureurs vandaag voor het eerst sinds het noodlottige ongeval de baan op kwamen. Een groot aantal teams en coureurs brachten daarbij een eerbetoon aan de overleden Fransman en Juan Manuel Correa, die bij dezelfde crash beide benen brak en nog steeds in het ziekenhuis ligt.

Op een nog vochtige baan bleven de meeste coureurs in de eerste 25 minuten in de pits staan. Daarna werd de snelste tijd van Callum Ilott echter snel uit de boeken gereden door De Vries. De Nederlander wist zijn tijd aan te scherpen tot een 1:33.120, waarmee hij tot vier minuten voor het einde van de sessie de snelste tijd had.

Ghiotto nipt sneller dan De Vries

Uiteindelijk zou de Nederlandse kampioenschapsleider genoegen moeten nemen met de tweede positie in de uitslag, want Ghiotto perste er in zijn UNI-Virtuosi een 1:33.017 uit. Wel staat de Italiaan, net als teamgenoot Guanyu Zhou, under investigation voor het rijden van een installatieronde op de wets, terwijl de wedstrijdleiding niet had aangegeven dat de training een natte sessie betrof. Het duo van UNI-Virtuosi moet dus vrezen voor straffen.

Achter Ghiotto en De Vries noteerde Louis Deletraz de derde tijd, gevolgd door Carlin-teamgenoot Nobuharu Matsushita. Jack Aitken vond zichzelf terug op P5, voor Nicholas Latifi en Guanyu Zhou. Prema-coureurs Mick Schumacher en Sean Gelael waren de nummers 8 en 9 in de uitslag, terwijl Ilott de top 10 afrondde.