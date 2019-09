Coulthard eindelijk weer op het podium

Gepubliceerd op 28 mei 2006 21:17

Door: Danny Sosef

David Coulthard is na 42 races zonder podium eindelijk weer eens op het ereschavot gekomen. De Schot van Red Bull Racing werd derde bij de Grand Prix van Monaco en scoort daarmee zes punten voor zijn team. Dat het uitgerekend in Monaco en met promotie voor de nieuwe Superman-film op de auto maakt het voor Coulthard nog mooier. "Het is echt geweldig om na al die jaren weer eens op het podium te staan."



Het betekende tevens het eerste podium voor het team van Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner was dan ook dolgelukkig. "We hebben het fantastisch gedaan als team en dit resultaat hadden we ook nodig. We hebben tijdens de race de strategie nog aangepast, maar David reed een uitstekende race. Maar Christian Klien reed ook goed, hij had zeker in de punten geëindigd zonder dat probleem."



Klien viel uit met een probleem met de aandrijving van zijn bolide. De Oostenrijker lag op dat moment nog vlak voor teamgenoot Coulthard. "Het is jammer dat ik dat probleem kreeg, maar de auto voelde echt goed aan. En aan het resultaat van David zie je dat de auto genoeg potentieel heeft."



Red Bull Racing had voor de race van vandaag nog maar twee punten behaald. Met de zes van Coulthard komt het team nu op acht en staat op een achtste plek in het kampioenschap met evenveel punten als Toyota.