user icon
icon

FIA moet cruciaal Red Bull-besluit nemen met tweede ADUO-meting

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA moet cruciaal Red Bull-besluit nemen met tweede ADUO-meting

Red Bull Racing krijgt voor de Grand Prix van Italië duidelijkheid over de mogelijkheden om de motor van Max Verstappen dit seizoen nog te verbeteren. De FIA komt naar verwachting deze week met de resultaten van de tweede meting binnen het omstreden ADUO-systeem. Voor Red Bull staat er veel op het spel, want een nieuwe upgrade kan alleen worden doorgevoerd als de renstal volgens de regels voldoende achterstand heeft op een concurrent.

De FIA onderzoekt binnen het Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem regelmatig de prestaties van de verschillende motorleveranciers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de absolute prestaties van een krachtbron. De uitkomst bepaalt ook welke fabrikanten extra mogelijkheden krijgen voor ontwikkeling, zoals meer tijd op de testbank, extra uitgaven of het introduceren van een nieuwe motorspecificatie.

Meer over FIA FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug
 Dag van de waarheid voor Red Bull: FIA-zaak kan voor chaos zorgen

Dag van de waarheid voor Red Bull: FIA-zaak kan voor chaos zorgen

25 aug

Red Bull eerder verrast door FIA-besluit

Red Bull werd eerder dit jaar onaangenaam verrast toen de FIA concludeerde dat de power unit van Red Bull Powertrains Ford tijdens de eerste meetperiode de maatstaf was. De motor werd meer dan twee procent beter ingeschat dan die van alle andere fabrikanten. Daardoor kreeg Red Bull geen extra ontwikkelingsmogelijkheden. De renstal was het niet eens met die conclusie en vroeg de FIA om de cijfers opnieuw te controleren.

Die herziening heeft vooralsnog geen verandering gebracht in het standpunt van de autosportfederatie. Inmiddels is ook de tweede meetperiode afgerond. Die liep van de Grand Prix van Monaco tot en met de race in Hongarije. De FIA moet de betrokken fabrikanten binnen een bepaalde termijn informeren over de uitkomst, zodat duidelijk is welke teams nog een nieuwe homologatiespecificatie mogen introduceren.

Cruciale uitslag voor Verstappen en Red Bull

Voor Red Bull is de nieuwe beoordeling van groot belang met het oog op de rest van het seizoen. Als de FIA concludeert dat de krachtbron van Red Bull in de periode van Monaco tot en met Hongarije meer dan twee procent achterlag op een concurrent, krijgt de renstal opnieuw extra ontwikkelingsmogelijkheden. In dat geval kan Red Bull mogelijk nog voor het einde van het jaar een motorupgrade introduceren.

Wordt Red Bull opnieuw als benchmark aangewezen, of ligt het team binnen twee procent van Mercedes, dan blijft de deur gesloten. In dat geval resteert nog slechts één mogelijkheid in 2026: de derde ADUO-meetperiode, van de Grand Prix van Nederland tot en met de Verenigde Staten. Dat is de laatste kans op extra ontwikkeling tijdens het seizoen voordat het systeem richting 2027 opnieuw wordt ingesteld. Het ADUO-systeem blijft ondertussen onderwerp van discussie, omdat de rangschikking niet puur gebaseerd is op de totale prestaties van de motoren. Mercedes wordt door velen gezien als de sterkste motorleverancier, maar dat betekent niet automatisch dat het systeem Mercedes als benchmark aanwijst.

Politik

Posts: 10.064

Van 2% ervoor liggen bij de eerste meting naar 2% er achter liggen bij de tweede meting lijkt me vrijwel onmogelijk.

Tenzij er een aantal mensen hun werk heel slecht hebben gedaan, dan zou het kunnen.

  • 1
  • 26 aug 2026 - 08:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 10.064

    Van 2% ervoor liggen bij de eerste meting naar 2% er achter liggen bij de tweede meting lijkt me vrijwel onmogelijk.

    Tenzij er een aantal mensen hun werk heel slecht hebben gedaan, dan zou het kunnen.

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 08:04
    • f(1)orum

      Posts: 10.337

      Tenzij RBR het ICE sandbaggen van Benz en Ferrari heel snel tot zich hebben genomen.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 08:11
    • The Wolf

      Posts: 1.396

      Nagenoeg onmogelijk, tenzij...
      De complexe berekeningen van de FIA rammelen volledig,
      of een team creëert extra ruimte / testbank tijd / budget voor doorontwikkeling richting volgend jaar.
      Als Red Bull nu ineens wél extra ontwikkelingsruimte krijgt, dan zal de concurrentie direct beginnen te steigeren denk ik. Worden ze beschuldigd van bewust sandbaggen.

      • + 1
      • 26 aug 2026 - 08:14
    • Politik

      Posts: 10.064

      @Forum,

      Hahaha

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 08:24

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar