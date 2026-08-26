Red Bull Racing krijgt voor de Grand Prix van Italië duidelijkheid over de mogelijkheden om de motor van Max Verstappen dit seizoen nog te verbeteren. De FIA komt naar verwachting deze week met de resultaten van de tweede meting binnen het omstreden ADUO-systeem. Voor Red Bull staat er veel op het spel, want een nieuwe upgrade kan alleen worden doorgevoerd als de renstal volgens de regels voldoende achterstand heeft op een concurrent.

De FIA onderzoekt binnen het Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem regelmatig de prestaties van de verschillende motorleveranciers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de absolute prestaties van een krachtbron. De uitkomst bepaalt ook welke fabrikanten extra mogelijkheden krijgen voor ontwikkeling, zoals meer tijd op de testbank, extra uitgaven of het introduceren van een nieuwe motorspecificatie.

Red Bull eerder verrast door FIA-besluit

Red Bull werd eerder dit jaar onaangenaam verrast toen de FIA concludeerde dat de power unit van Red Bull Powertrains Ford tijdens de eerste meetperiode de maatstaf was. De motor werd meer dan twee procent beter ingeschat dan die van alle andere fabrikanten. Daardoor kreeg Red Bull geen extra ontwikkelingsmogelijkheden. De renstal was het niet eens met die conclusie en vroeg de FIA om de cijfers opnieuw te controleren.

Die herziening heeft vooralsnog geen verandering gebracht in het standpunt van de autosportfederatie. Inmiddels is ook de tweede meetperiode afgerond. Die liep van de Grand Prix van Monaco tot en met de race in Hongarije. De FIA moet de betrokken fabrikanten binnen een bepaalde termijn informeren over de uitkomst, zodat duidelijk is welke teams nog een nieuwe homologatiespecificatie mogen introduceren.

Cruciale uitslag voor Verstappen en Red Bull

Voor Red Bull is de nieuwe beoordeling van groot belang met het oog op de rest van het seizoen. Als de FIA concludeert dat de krachtbron van Red Bull in de periode van Monaco tot en met Hongarije meer dan twee procent achterlag op een concurrent, krijgt de renstal opnieuw extra ontwikkelingsmogelijkheden. In dat geval kan Red Bull mogelijk nog voor het einde van het jaar een motorupgrade introduceren.

Wordt Red Bull opnieuw als benchmark aangewezen, of ligt het team binnen twee procent van Mercedes, dan blijft de deur gesloten. In dat geval resteert nog slechts één mogelijkheid in 2026: de derde ADUO-meetperiode, van de Grand Prix van Nederland tot en met de Verenigde Staten. Dat is de laatste kans op extra ontwikkeling tijdens het seizoen voordat het systeem richting 2027 opnieuw wordt ingesteld. Het ADUO-systeem blijft ondertussen onderwerp van discussie, omdat de rangschikking niet puur gebaseerd is op de totale prestaties van de motoren. Mercedes wordt door velen gezien als de sterkste motorleverancier, maar dat betekent niet automatisch dat het systeem Mercedes als benchmark aanwijst.