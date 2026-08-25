Volgens Amber Brantsen zal het Viaplay-personeel dat de Formule 1 verslaat mee verhuizen naar Videoland. DPG Media kondigde recent aan dat ze de Nederlandse tak van Viaplay overnemen, en dat betekent dus ook dat de Formule 1 gaat verhuizen. De vertrouwde stemmen en gezichten lijken dus mee te mogen gaan naar het nieuwe huis.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay. De dienst had grootse plannen, kwam met veranderingen, maar kreeg zeer veel kritiek. Zo waren veel fans boos dat commentator Olav Mol niet langer de stem was, was er kritiek op de kwaliteit van de streams en waren er regelmatig problemen. Viaplay kampte daarnaast met financiële problemen, en de Nederlandse tak wordt overgenomen door Videoland. Het betekent weer een nieuwe verhuizing voor de F1-volgers.

Hoe was de overstap?

Ook voor het Viaplay-personeel was het een turbulente tijd. Presentatrice Amber Brantsen legt in een interview met De Telegraaf uit dat het lastig was: "Heel heftig. Mijn baas had van tevoren al gewaarschuwd dat er een storm zou komen en dat bleek ook zo te zijn. Kijkers vonden het lastig om afscheid te nemen van de uitzendingen zoals ze die kenden en dat riep veel emotie op. Sport is emotie; dat kan heel mooi zijn, maar ook heel lelijk. Mensen hadden al een mening voordat we überhaupt een uitzending hadden gemaakt."

'Die werden met de dood bedreigd!'

De kritiek ging veel te ver: "Voor de commentatoren was het nog veel erger, die werden zelfs met de dood bedreigd! Dat sloeg echt nergens op. Toen we onszelf eindelijk mochten gaan bewijzen, waren er ook nog eens technische problemen."

"Dan merk je hoe persoonlijk sport voor mensen is. Iedereen heeft een mening. Iedereen voelt zich betrokken. Ik snap die passie echt, want ik voel die zelf ook. Maar soms dacht ik echt: jongens, het is maar een spelletje. We hebben het hier niet over hersenchirugie."

Gaan ze mee naar Videoland?

Brantsen wilde niet stoppen, en lijkt nu ook mee te verhuizen naar Videoland: "Ik heb me wel regelmatig afgevraagd waar ik aan was begonnen. Tegelijkertijd had ik er vertrouwen in dat het wel goed zou komen. En dat deed het ook. We zijn inmiddels jaren verder en een geoliede machine geworden waar ik trots op ben. Als de toezichthouders het goedkeuren, wordt Viaplay over een tijd overgenomen door Videoland. Ik weet daarover niet meer dan ieder ander, alleen mijn collega's en ik zullen meeverhuizen."