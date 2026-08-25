user icon
icon

Viaplay-gezicht deelt opvallend nieuws over Videoland-overname

<< Naar nieuwsoverzicht
Viaplay-gezicht deelt opvallend nieuws over Videoland-overname

Volgens Amber Brantsen zal het Viaplay-personeel dat de Formule 1 verslaat mee verhuizen naar Videoland. DPG Media kondigde recent aan dat ze de Nederlandse tak van Viaplay overnemen, en dat betekent dus ook dat de Formule 1 gaat verhuizen. De vertrouwde stemmen en gezichten lijken dus mee te mogen gaan naar het nieuwe huis.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay. De dienst had grootse plannen, kwam met veranderingen, maar kreeg zeer veel kritiek. Zo waren veel fans boos dat commentator Olav Mol niet langer de stem was, was er kritiek op de kwaliteit van de streams en waren er regelmatig problemen. Viaplay kampte daarnaast met financiële problemen, en de Nederlandse tak wordt overgenomen door Videoland. Het betekent weer een nieuwe verhuizing voor de F1-volgers.

Meer over Viaplay Laatste F1-race in Zandvoort gratis te zien bij Viaplay

Laatste F1-race in Zandvoort gratis te zien bij Viaplay

21 aug
 Viaplay verspreidt bericht: Formule 1 in Nederland wordt duurder

Viaplay verspreidt bericht: Formule 1 in Nederland wordt duurder

18 aug

Hoe was de overstap?

Ook voor het Viaplay-personeel was het een turbulente tijd. Presentatrice Amber Brantsen legt in een interview met De Telegraaf uit dat het lastig was: "Heel heftig. Mijn baas had van tevoren al gewaarschuwd dat er een storm zou komen en dat bleek ook zo te zijn. Kijkers vonden het lastig om afscheid te nemen van de uitzendingen zoals ze die kenden en dat riep veel emotie op. Sport is emotie; dat kan heel mooi zijn, maar ook heel lelijk. Mensen hadden al een mening voordat we überhaupt een uitzending hadden gemaakt."

'Die werden met de dood bedreigd!'

De kritiek ging veel te ver: "Voor de commentatoren was het nog veel erger, die werden zelfs met de dood bedreigd! Dat sloeg echt nergens op. Toen we onszelf eindelijk mochten gaan bewijzen, waren er ook nog eens technische problemen."

"Dan merk je hoe persoonlijk sport voor mensen is. Iedereen heeft een mening. Iedereen voelt zich betrokken. Ik snap die passie echt, want ik voel die zelf ook. Maar soms dacht ik echt: jongens, het is maar een spelletje. We hebben het hier niet over hersenchirugie."

Gaan ze mee naar Videoland?

Brantsen wilde niet stoppen, en lijkt nu ook mee te verhuizen naar Videoland: "Ik heb me wel regelmatig afgevraagd waar ik aan was begonnen. Tegelijkertijd had ik er vertrouwen in dat het wel goed zou komen. En dat deed het ook. We zijn inmiddels jaren verder en een geoliede machine geworden waar ik trots op ben. Als de toezichthouders het goedkeuren, wordt Viaplay over een tijd overgenomen door Videoland. Ik weet daarover niet meer dan ieder ander, alleen mijn collega's en ik zullen meeverhuizen."

oale

Posts: 821

Geen enkele moeite mee, Alleen met de twee commentatoren. Niveau kleuter evenals hun (onderlinge) grapjes.

Zolang ik de betweterigheid van Olav Mol nog beter kan pruimen dan die twee, blijf ik bij Mol hangen voor t commentaar.

  • 8
  • 25 aug 2026 - 11:06
F1 Nieuws Viaplay Videoland

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.002

    Ik schrok me 'n hoedje.
    Het gezicht van Viaplay had net zo goed die kale knikker van Coronel kunnen zijn....maar gelukkig is het Amber, wat best 'n mooi gezicht is om naar te kijken.

    Dat gezegd hebbende....afgelopen zondag voor de eerste keer paar haperende beelden gehad via Viaplay.
    Wat velen veelvuldig hadden heb ik nu voor het eerst meegemaakt dus.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 10:54
  • The Wolf

    Posts: 1.386

    Natuurlijk begon Viaplay al met grote achterstand qua sentiment bij publiek. Bij Ziggo zat F1 standaard in het basispakket waardoor er bij publiek nog enigszins beetje 'gratis' gevoel was. Het verlies van de Formule 1 aan een externe streamingdienst zorgde voor de zoveelste versnippering en extra kosten voor de fan. Wederom worden mensen 'gedwongen' het zoveelste abo af te sluiten voor 1 specifiek ding. Tel daarbij op dan nog wat technische problemen... Feitelijk veranderd er voor de fan niks, bij Videoland blijft F1 achter een extra betaalmuur. Voor mij veranderd er als F1TV kijker al helemaal niks

    • + 4
    • 25 aug 2026 - 11:05
    • Snork

      Posts: 22.971

      Klopt. Ik heb een Ziggo abonnement en ben overgestapt naar F1TV toen Ziggo de rechten kwijt was. Zit ik nog steeds. Ik schakel in bij de opwarmronde en zet 'm uit als de finischvlag gezwaaid heeft. Alles ervoor en erna vind ik niet boeiend en zonde van mijn zondag.
      Nu het naar Videoland gaat verhuizen, wil ik even aankijken wat het gaat kosten om een abonnement inclusief F1 af te sluiten. Mogelijk dat ik dat dan doe, want de content op Videoland wordt steeds uitgebreider en die pak ik dan ook mee. Ik denk wel dat dit dan ten koste van Netflix gaat. Dat wordt dan nog een discussie met de jeugd thuis...
      Keuzes keuzes....lastig lastig.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:10
    • Pietje Bell

      Posts: 36.388

      @Snork, ik kijk de GP altijd bij F1TV, maar ik heb zondag om 11:30 al bij Viaplay ingeschakeld en moet zeggen Petje af wat ze vanaf 11:30u allemaal hebben laten zien vanuit Zandvoort met zo'n 10 personen.
      3,5 uur lang de mooist beelden, aankomst publiek op het station, gesprekken met bezoekers, coureurs, echt van alles en nog wat zodat je een goed beeld kreeg hoe die laatste race daar verreden werd, alsof je er zelf rondliep.
      Heb tijdens het uurtje voor de GP even naar F1TV overgeschakeld, maar dat was prut. enkel dat eeuwige gepraat van die lui onderling en geen beelden van Zandvoort.

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 12:43
    • Snork

      Posts: 22.971

      @Pietje, ik heb dit keer eerder ingeschakeld en ze doen de pre-show inderdaad goed en uitgebreid. Ik schakel normaal altijd in net voordat de opwarmronde begint. Na de finish zet ik de TV dan ook weer direct uit en ga ik weer andere leuke dingen met mijn zondag doen. Het gebabbel doe ik wel hier in het forum :-)

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 13:20
  • oale

    Posts: 821

    Geen enkele moeite mee, Alleen met de twee commentatoren. Niveau kleuter evenals hun (onderlinge) grapjes.

    Zolang ik de betweterigheid van Olav Mol nog beter kan pruimen dan die twee, blijf ik bij Mol hangen voor t commentaar.

    • + 8
    • 25 aug 2026 - 11:06
    • Snork

      Posts: 22.971

      Ik zat vrijdag op de fiets van werk naar huis, uurtje peddelen. Had de oortjes in en luisterde live naar de sprint kwalificatie via Grandprix Radio. Dan krijg je Olav dus. Zijn stem is nog altijd vertrouwd, maar het ging alleen maar over Max. Terwijl ik benieuwd was naar Yuki, die effe in één keer in een nieuwe auto moet racen. Idem voor Lawson, die plotseling in de RB22 moet rijden. Maar nee hoor, nagenoeg niks over die twee. Het enige wat Olav zei over Lawson is dat hij een slechte beurt maakte door niet verder dan Q2 te komen, terwijl hij in een andere auto direct aan de bak moest. Ik vond het echt matig.
      Wat ik bij het Viaplay commentaar (ook op F1TV te horen) echt kan waarderen is Allard Kalff. Als hij erbij gehaald wordt, hoor je zinnige dingen.

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 12:14
    • Pietje Bell

      Posts: 36.388

      Ik ben altijd een en al oor als ze zeggen dat ze naar Allard Kalff overschakelen. Wil geen woord missen van wat hij zegt. Hij en Go-Pin vind ik de enige twee die erg goed zijn bij Viaplay.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 12:47
  • gridiron

    Posts: 3.707

    En wat is er nu opvallend, dat ze dreigementen kregen is hier in het verleden al gepaseerd

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:07

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender
show sidebar