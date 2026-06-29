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Onrust bij Racing Bulls: "Lindblad en Lawson lijnrecht tegenover elkaar"

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Onrust bij Racing Bulls: "Lindblad en Lawson lijnrecht tegenover elkaar"

Racing Bulls beleefde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk sportief gezien een uitstekend weekend met een dubbele puntenfinish, maar achter de schermen liep de spanning hoog op. Liam Lawson voelde zich tijdens de race in de steek gelaten door zijn team, nadat duidelijke afspraken over teamorders niet werden nagekomen. De Nieuw-Zeelander reageerde woedend over de boordradio.

Het zusterteam van Red Bull Racing beleeft op papier een uitstekend seizoen. Echter blijkt achter de schermen dat niet alles gesmeerd loopt tussen Lawson en zijn teamgenoot, Arvid Lindblad

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Lawson voelt zich verraden door pitmuur

Na de eerste serie pitstops reed Lindblad vlak achter Lawson. De jonge Brit kreeg van zijn race-engineer de opdracht om positie te houden en tegelijkertijd zijn remmen te sparen. Lindblad begreep die instructie niet direct. "Waarom?", vroeg hij over de boordradio. Zijn engineer maakte daarop duidelijk dat het "cruciaal" was om lift-and-coast toe te passen.

Ook Lawson kreeg vervolgens een duidelijke boodschap van de pitmuur. Toen hij vroeg of Lindblad een aanval mocht inzetten, kreeg hij een geruststellend antwoord. "Nee, Arvid blijft achter je. We gaan niet met elkaar racen." Nog geen ronde later bleek die toezegging echter niets waard. Lindblad dook alsnog aan de binnenkant en dwong zijn teamgenoot wijd. De reactie van Lawson sprak boekdelen. "Gast... Dit is de laatste keer dat ik naar jullie luister."

'Dit moeten we intern bespreken'

Racing Bulls zette de situatie later recht door Lawson tijdens de laatste pitstop eerder naar binnen te halen, waardoor hij de negende plaats terugpakte. Na afloop wilde de Nieuw-Zeelander het incident niet verder opblazen, maar hij maakte wel duidelijk dat hij vragen heeft bij de gang van zaken. "We hadden een duidelijke strategie voor de eerste stint. Daarna kreeg ik te horen dat ik mijn remmen moest managen en dat ik niet aangevallen zou worden. Uiteindelijk gebeurde dat toch."

Op de vraag of het incident intern besproken moet worden, hoefde Lawson niet lang na te denken. "Waarschijnlijk wel." Lindblad keek er zelf een stuk luchtiger tegenaan. "Ik heb gewoon mijn race gereden. Ik verwachtte eigenlijk al dat Lawson eerder naar binnen gehaald zou worden. Het is wat het is. Er zijn nog genoeg dingen die ik kan verbeteren, maar over het algemeen was dit een goede race."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Liam Lawson Arvid Lindblad Racing Bulls

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.035

    Laat ze lekker racen zolang ze er geen schade bij maken.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 15:41
  • Snork

    Posts: 22.690

    Ik denk dat de instructies van de race engineers naar hun coureurs hier ook wel wat duidelijker in had kunnen zijn.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 16:05

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 70
  • Podiums 0
  • Grand Prix 42
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Racing Bulls
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