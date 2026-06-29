Racing Bulls beleefde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk sportief gezien een uitstekend weekend met een dubbele puntenfinish, maar achter de schermen liep de spanning hoog op. Liam Lawson voelde zich tijdens de race in de steek gelaten door zijn team, nadat duidelijke afspraken over teamorders niet werden nagekomen. De Nieuw-Zeelander reageerde woedend over de boordradio.

Het zusterteam van Red Bull Racing beleeft op papier een uitstekend seizoen. Echter blijkt achter de schermen dat niet alles gesmeerd loopt tussen Lawson en zijn teamgenoot, Arvid Lindblad.

Lawson voelt zich verraden door pitmuur

Na de eerste serie pitstops reed Lindblad vlak achter Lawson. De jonge Brit kreeg van zijn race-engineer de opdracht om positie te houden en tegelijkertijd zijn remmen te sparen. Lindblad begreep die instructie niet direct. "Waarom?", vroeg hij over de boordradio. Zijn engineer maakte daarop duidelijk dat het "cruciaal" was om lift-and-coast toe te passen.

Ook Lawson kreeg vervolgens een duidelijke boodschap van de pitmuur. Toen hij vroeg of Lindblad een aanval mocht inzetten, kreeg hij een geruststellend antwoord. "Nee, Arvid blijft achter je. We gaan niet met elkaar racen." Nog geen ronde later bleek die toezegging echter niets waard. Lindblad dook alsnog aan de binnenkant en dwong zijn teamgenoot wijd. De reactie van Lawson sprak boekdelen. "Gast... Dit is de laatste keer dat ik naar jullie luister."

'Dit moeten we intern bespreken'

Racing Bulls zette de situatie later recht door Lawson tijdens de laatste pitstop eerder naar binnen te halen, waardoor hij de negende plaats terugpakte. Na afloop wilde de Nieuw-Zeelander het incident niet verder opblazen, maar hij maakte wel duidelijk dat hij vragen heeft bij de gang van zaken. "We hadden een duidelijke strategie voor de eerste stint. Daarna kreeg ik te horen dat ik mijn remmen moest managen en dat ik niet aangevallen zou worden. Uiteindelijk gebeurde dat toch."

Op de vraag of het incident intern besproken moet worden, hoefde Lawson niet lang na te denken. "Waarschijnlijk wel." Lindblad keek er zelf een stuk luchtiger tegenaan. "Ik heb gewoon mijn race gereden. Ik verwachtte eigenlijk al dat Lawson eerder naar binnen gehaald zou worden. Het is wat het is. Er zijn nog genoeg dingen die ik kan verbeteren, maar over het algemeen was dit een goede race."