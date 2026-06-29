De Formule 1-top lijkt volgende maand een besluit te gaan nemen over hoe het slot van de kalender eruit gaat zien. Door de onrust in het Midden-Oosten is het onzeker of de geplande races aldaar kunnen doorgaan, en het lijkt erop dat er meerdere alternatieve plannen op tafel liggen.

De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten heeft een flinke impact op de gang van zaken in de Formule 1. Begin dit jaar werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt, en werd er nagedacht over alternatieven. Al snel werd duidelijk dat de F1-top het liefst één van deze races wil laten doorgaan, terwijl er veel twijfel bestaat over de geplande races in Qatar en Abu Dhabi. De situatie in het Midden-Oosten is immers nog niet rustig, en er moet snel een knoop worden doorgehakt.

Welk plan heeft de voorkeur?

Volgens de Spaanse krant Marca liggen er meerdere plannen op tafel, en vindt er tijdens de Grand Prix van België een overleg plaats waarbij er een knoop wordt doorgehakt. De FOM zou volgens Marca de voorkeur geven aan een optie om de seizoensfinale in Abu Dhabi naar 20 december te verhuizen, waardoor er een extra plekje ontstaat voor Bahrein. Het seizoen zou dan moeten worden afgesloten met drie races in het Midden-Oosten: Qatar, Bahrein en Abu Dhabi.

Of dit een realistische wens is, is nog maar de vraag. Het is nog altijd onrustig in het gebied, en meerdere teams zouden twijfels hebben. Marca wijst naar mogelijke verzekeringskwesties en logistieke vraagstukken. Vooral met het oog op het laatste punt zal er snel een besluit moeten worden genomen.

Wat zijn de alternatieven?

De Spaanse krant stelt dat de F1-top nu denkt aan twee alternatieve scenario's. De eerste optie zou zijn om het seizoen af te sluiten met twee races in Las Vegas. Hierdoor zou het seizoen 21 Grands Prix kennen, in plaats van de eerdere 24. Las Vegas organiseert al de laatste race buiten het Midden-Oosten, en de race wordt georganiseerd door de FOM zelf. Daarnaast zijn het commercieel gezien ook interessant zijn, aangezien Las Vegas altijd veel publiciteit trekt.

Marca stelt dat het seizoen ook kan worden afgesloten met twee extra races in Europa. Hierbij zou men kiezen voor Portimão en opvallend genoeg een tweede race in Barcelona. De krant schrijft dat dit de minst waarschijnlijke optie is, maar er wel voor zou zorgen dat de kalender tenminste nog 22 races telt.