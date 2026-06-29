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'Topoverleg op komst: F1-kalender gaat mogelijk flink op de schop'

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'Topoverleg op komst: F1-kalender gaat mogelijk flink op de schop'

De Formule 1-top lijkt volgende maand een besluit te gaan nemen over hoe het slot van de kalender eruit gaat zien. Door de onrust in het Midden-Oosten is het onzeker of de geplande races aldaar kunnen doorgaan, en het lijkt erop dat er meerdere alternatieve plannen op tafel liggen.

De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten heeft een flinke impact op de gang van zaken in de Formule 1. Begin dit jaar werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt, en werd er nagedacht over alternatieven. Al snel werd duidelijk dat de F1-top het liefst één van deze races wil laten doorgaan, terwijl er veel twijfel bestaat over de geplande races in Qatar en Abu Dhabi. De situatie in het Midden-Oosten is immers nog niet rustig, en er moet snel een knoop worden doorgehakt.

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Welk plan heeft de voorkeur?

Volgens de Spaanse krant Marca liggen er meerdere plannen op tafel, en vindt er tijdens de Grand Prix van België een overleg plaats waarbij er een knoop wordt doorgehakt. De FOM zou volgens Marca de voorkeur geven aan een optie om de seizoensfinale in Abu Dhabi naar 20 december te verhuizen, waardoor er een extra plekje ontstaat voor Bahrein. Het seizoen zou dan moeten worden afgesloten met drie races in het Midden-Oosten: Qatar, Bahrein en Abu Dhabi.

Of dit een realistische wens is, is nog maar de vraag. Het is nog altijd onrustig in het gebied, en meerdere teams zouden twijfels hebben. Marca wijst naar mogelijke verzekeringskwesties en logistieke vraagstukken. Vooral met het oog op het laatste punt zal er snel een besluit moeten worden genomen.

Wat zijn de alternatieven?

De Spaanse krant stelt dat de F1-top nu denkt aan twee alternatieve scenario's. De eerste optie zou zijn om het seizoen af te sluiten met twee races in Las Vegas. Hierdoor zou het seizoen 21 Grands Prix kennen, in plaats van de eerdere 24. Las Vegas organiseert al de laatste race buiten het Midden-Oosten, en de race wordt georganiseerd door de FOM zelf. Daarnaast zijn het commercieel gezien ook interessant zijn, aangezien Las Vegas altijd veel publiciteit trekt.

Marca stelt dat het seizoen ook kan worden afgesloten met twee extra races in Europa. Hierbij zou men kiezen voor Portimão en opvallend genoeg een tweede race in Barcelona. De krant schrijft dat dit de minst waarschijnlijke optie is, maar er wel voor zou zorgen dat de kalender tenminste nog 22 races telt. 

Pietje Bell

Posts: 35.522

Waarom niet 4 keer naar Las Vegas?! Ik kijk daar het hele jaar naar uit!!

  • 1
  • 29 jun 2026 - 15:38
F1 Nieuws

Reacties (4)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.780

    Schrap ze gewoon. Het gewone volk in elke fabriek heeft het al druk zat in de winterstop... maak die winterstop dan niet nog korter en gun ze tenminste 2 weken vrij rond kerst.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 15:14
  • Grand Prix 4

    Posts: 311

    Portimao, ik ben voor!

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 15:23
  • Pietje Bell

    Posts: 35.522

    Waarom niet 4 keer naar Las Vegas?! Ik kijk daar het hele jaar naar uit!!

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 15:38
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.580

    Spa Francorchamps, Silverstone en doe maar Spanje extra.

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 15:52

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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