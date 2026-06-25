user icon
icon

FIA grijpt in en geeft weerswaarschuwing af in Oostenrijk

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA grijpt in en geeft weerswaarschuwing af in Oostenrijk

De FIA heeft zoals verwacht een heat hazard afgegeven voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull Ring wordt dit weekend getroffen door de hittegolf die deze week Europa teistert, en dat brengt grote uitdagingen met zich mee voor de teams, coureurs en de fans.

Het is de verwachting dat het kwik in het Oostenrijkse Spielberg dit weekend tot ver boven de dertig graden Celsius gaat stijgen. Dit zorgt ervoor dat de coureurs er een extra uitdaging bij hebben, en dat ze rekening moeten houden met extreme temperaturen in de auto en dat ze moeten vrezen voor oververhitting. Om ervoor te zorgen dat de coureurs niet worden getroffen door fysieke problemen, werden er extra regels ingevoerd.

Meer over FIA Zandvoort presenteert grote vervanger van F1-race

Zandvoort presenteert grote vervanger van F1-race

23 jun
 FIA-stewards doen uitspraak over incident met Verstappen

FIA-stewards doen uitspraak over incident met Verstappen

12 jun

Wat heeft de FIA gezegd?

De heat hazard die zojuist is uitgeroepen, geeft de coureurs de kans om een speciaal koelvest te dragen. Onder hun racepak mogen ze dan een vest dragen met een soort buizensysteem, waarbij er een koude vloeistof door het pak wordt gepompt. Aangezien dit vest niet verplicht is, moeten coureurs die het systeem niet gebruiken, met extra gewicht rijden om de situatie eerlijk te houden. Een heat hazard wordt alleen afgegeven als het de verwachting is dat het 31 graden Celsius of warmer wordt, wat elke dag het geval zal zijn.

Het lijkt er dan ook op dat het één van de warmste races uit de recente geschiedenis gaat worden. Extreem hoge temperaturen zoals tijdens races in Bahrein en Qatar in het verleden, worden waarschijnlijk net niet bereikt, maar dat neemt niet weg dat het een enorme uitdaging gaat worden.

Hoe gaan de coureurs met deze uitdagingen om?

De coureurs zullen allemaal een eigen manier gaan zoeken om met het extreme weer om te gaan. Van Max Verstappen is bekend dat hij het koelvest niet wil dragen, terwijl Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell waarschijnlijk weer hun speciale zilveren jasjes zullen dragen. Deze jassen worden spottend omschreven als een soort ruimtepak, maar het moet er juist voor zorgen dat de coureurs koel blijven.

Nog meer extreem weer op komst?

Het weer kan dit weekend een echte uitdaging gaan vormen, want de kans op onweersbuien op zondagmiddag begint ook toe te nemen. In de Alpen komt het vaker voor dat het na een zonnige en hete dag ineens hard gaat regenen en onweren.

f(1)orum

Posts: 10.159

Een ouwe man met een sjagerijnig blazoen,
ging vol vreugde met vroeg pensioen,
door de verveling begint ie te bashen,
in de hoop dat hij met Max fans kan clashen,
want hij heeft toch niets anders te doen.

  • 12
  • 25 jun 2026 - 10:16
F1 Nieuws GP Oostenrijk 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • LEPPIE

    Posts: 130

    Hoe gaan de coureurs met deze uitdagingen om?

    Ook belangrijk hoe gaat het publiek met deze omstandigheden om............drinken, drinken en nog eens drinken

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 09:55
    • zorba

      Posts: 1.735

      door de extra energie om alles koud te houden ziet de inrichter zich genoodzaakt om 10euro voor een flesje water van 25cc te vragen .Tweede hitte maatregel

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 12:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.512

    Dus dat wil zeggen dat het overgrote deel van de horde volop bier gaat drinken....met alle gevolgen van dien.

    Over de bier tafels gaan glijden en meer van dat soort spelletjes...gewoon voor de gezelligheid en leut.

    Een grote groep zuipt zich klem en gaan dan 'n stuk verder dan gezelligheid...die gaan dingen slopen.... knokpartijen....dames lastig vallen....als Max uitvalt, hopelijk gebeurt dat niet, dan zijn de rapen helemaal gaar.
    Oei oei...

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 09:56
    • The Wolf

      Posts: 1.096

      Kijk, of Max nou wint of niet wint, lekker potje knokken in combinatie met hier en daar wat sloopwerkzaamheden is natuurlijk altijd een prima plan. Dat hoort gewoon bij de Formule 1. Dames lastigvallen daar ben ik een beetje op tegen. Tenzij ik dronken ben. Dan is het natuurlijk wel oké. Zo sta ik er een beetje in.

      • + 2
      • 25 jun 2026 - 10:08
    • f(1)orum

      Posts: 10.159

      Een ouwe man met een sjagerijnig blazoen,
      ging vol vreugde met vroeg pensioen,
      door de verveling begint ie te bashen,
      in de hoop dat hij met Max fans kan clashen,
      want hij heeft toch niets anders te doen.

      • + 12
      • 25 jun 2026 - 10:16
    • The Wolf

      Posts: 1.096

      Op zijn zolderkamer, tussen de oude vhs pornobanden,
      Weet hij de boel op gpvandaag iedere dag te laten ontbranden.
      De 'oranje-horde' raakt compleet over de kook,
      Terwijl Ouw geniet van de opstijgende rook.
      Geen Verstappen-fan die aan zijn spot ontsnapt,
      Zodra hij weer een bash reactie uit zijn toetsenbord trapt.

      • + 9
      • 25 jun 2026 - 10:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.512

      Allebei 'n plusje.....en 'n kusje.

      • + 4
      • 25 jun 2026 - 11:00
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.512

      Wij zijn nog van de ouwe stempel Wolf.
      Vroeger, in de goede tijd, deed je dat gewoon, meiden/vrouwen misbruiken.
      Tegenwoordig mag dat niet meer....of ze zijn naderhand kwaad...en dát snap ik nou niet!

      Woke ten top!.

      • + 1
      • 25 jun 2026 - 11:41
  • Totje294

    Posts: 225

    Kunnen ze halfweg ook geen hydration break van 5 minuten houden?

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 11:55
    • koppie toe

      Posts: 5.389

      En een rust van een kwartier halverwege?
      Das goed voor de inkomsten van Viaplay.
      En dan nog ff terug naar de studio waar Kampheus nog ff terug blikt.

      • + 2
      • 25 jun 2026 - 12:02
  • spiked1964

    Posts: 80

    Kunnen van het weekend beter de Winterjas meenemen....hahaha 😎🏁

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 12:08
  • Ernie5335

    Posts: 5.857

    Drinkpauzes, net als in het ⚽

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 12:13

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender
show sidebar