De FIA heeft zoals verwacht een heat hazard afgegeven voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull Ring wordt dit weekend getroffen door de hittegolf die deze week Europa teistert, en dat brengt grote uitdagingen met zich mee voor de teams, coureurs en de fans.

Het is de verwachting dat het kwik in het Oostenrijkse Spielberg dit weekend tot ver boven de dertig graden Celsius gaat stijgen. Dit zorgt ervoor dat de coureurs er een extra uitdaging bij hebben, en dat ze rekening moeten houden met extreme temperaturen in de auto en dat ze moeten vrezen voor oververhitting. Om ervoor te zorgen dat de coureurs niet worden getroffen door fysieke problemen, werden er extra regels ingevoerd.

Wat heeft de FIA gezegd?

De heat hazard die zojuist is uitgeroepen, geeft de coureurs de kans om een speciaal koelvest te dragen. Onder hun racepak mogen ze dan een vest dragen met een soort buizensysteem, waarbij er een koude vloeistof door het pak wordt gepompt. Aangezien dit vest niet verplicht is, moeten coureurs die het systeem niet gebruiken, met extra gewicht rijden om de situatie eerlijk te houden. Een heat hazard wordt alleen afgegeven als het de verwachting is dat het 31 graden Celsius of warmer wordt, wat elke dag het geval zal zijn.

Het lijkt er dan ook op dat het één van de warmste races uit de recente geschiedenis gaat worden. Extreem hoge temperaturen zoals tijdens races in Bahrein en Qatar in het verleden, worden waarschijnlijk net niet bereikt, maar dat neemt niet weg dat het een enorme uitdaging gaat worden.

Hoe gaan de coureurs met deze uitdagingen om?

De coureurs zullen allemaal een eigen manier gaan zoeken om met het extreme weer om te gaan. Van Max Verstappen is bekend dat hij het koelvest niet wil dragen, terwijl Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell waarschijnlijk weer hun speciale zilveren jasjes zullen dragen. Deze jassen worden spottend omschreven als een soort ruimtepak, maar het moet er juist voor zorgen dat de coureurs koel blijven.

Nog meer extreem weer op komst?

Het weer kan dit weekend een echte uitdaging gaan vormen, want de kans op onweersbuien op zondagmiddag begint ook toe te nemen. In de Alpen komt het vaker voor dat het na een zonnige en hete dag ineens hard gaat regenen en onweren.