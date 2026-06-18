Nyck de Vries schreef afgelopen weekend Nederlandse sportgeschiedenis door de 24 uur van Le Mans te winnen. Voor De Vries was het zijn grootste moment uit zijn loopbaan, een dikke vinger naar iedereen die aan hem twijfelde. Hij heeft laten zien dat hij van de buitencategorie is, en niet zomaar een coureur.

De sportliefhebber kon afgelopen weekend zijn hart ophalen. Met het WK Voetbal, de Grand Prix van Barcelona én de 24 uur van Le Mans viel er genoeg te beleven. Maar terwijl in Frankrijk de hoogmis van de autosport begon, ging in Barcelona de kwalificatie van start. En terwijl de nacht aanbrak op het Circuit de la Sarthe, trapten Brazilië en Marokko af in New Jersey.

Meer over Nyck de Vries De Vries en Toyota schrijven geschiedenis en winnen 24 uur van Le Mans

De krantenkoppen gingen op maandagochtend dan ook niet over de triomf van De Vries, maar over de zege van Lewis Hamilton en de prestaties van het Nederlandse elftal. Het was een speling van het lot, want hoewel De Vries zeker geen koekenbakker is, kreeg hij veel over zich heen.

Animatieserie

Ver voordat Max Verstappen werd gezien als de nieuwe Nederlandse autosportster, maakte De Vries al headlines. Op jonge leeftijd werd hij opgenomen in het talentenprogramma van McLaren, en hij verscheen overal in het nieuws.

De Vries werd gezien als de volgende grote ster van McLaren, en terwijl hij mooie dingen liet zien in de opstapklassen, speelde hij zelfs een rolletje in de onvolprezen McLaren-animatieserie ‘Tooned’.

In de animatieserie was te zien hoe De Vries tijdens een saaie les uit de collegezaal wegloopt, en stiekem een rondje ging rijden in een F1-wagen van het team. In werkelijkheid zou het nog wel eventjes duren voordat hij mocht ruiken aan het echte werk.

Winnen, winnen, winnen

De Vries zat niet stil, en reed in de 24 uur van Le Mans in de Jumbo-gele LMP2 van Racing Team Nederland, en liet in de Formule 2 zien wat hij in zijn mars had. In 2019 veroverde hij hier zelfs de titel, als de eerste Nederlander ooit.

Een zitje in de Formule 1 zat er echter niet in, en De Vries vertrok zelfs bij McLaren. Lang hoefde hij echter niet te wachten, want hij vond onderdak bij Mercedes, waar hij in de Formule E ging rijden. Daar was hij succesvol, en won hij in 2021 de wereldtitel.

De Vries liet zien wat hij in zijn mars had, maar die ene kans in de koningsklasse liet lang op zich wachten. In 2022 reed hij vrije trainingen voor Mercedes, Williams en Aston Martin, en een echte kans leek uit te blijven.

🏎️🇫🇷 | Geniet van deze geweldige inhaalactie van Nyck de Vries onderweg naar de eindzege in de 24 Uur van Le Mans! 🙌🏆 #LeMans24



WEC Racing 👀 HBO Max pic.twitter.com/u2eFRwtCjk — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 14, 2026

Eindelijk een kans

Zijn leven veranderde toen hij op een zaterdagochtend koffie zat te drinken in de paddock in Monza. Een dag eerder had hij een vrije training gereden voor Aston Martin, en in het leven van een reservecoureur is dat een hoogtepunt. Terwijl hij aan de koffie zat, ontstond er echter consternatie bij Williams. Alexander Albon had een blindedarmontsteking, en kon niet rijden. Wie er werd gebeld als vervanger? Nyck de Vries.

De Vries wist dat hij zijn kans moest grijpen, en dat deed hij. Tot ieders verbazing werd hij negende, en pakte hij daarmee WK-punten. Bij Red Bull hadden ze genoeg gezien, en hij werd aangewezen als AlphaTauri-coureur voor 2023.

Eindelijk kreeg De Vries zijn kans op het grote toneel, eindelijk mocht hij optreden in de grote zaal. Zijn droom veranderde echter in een nachtmerrie, en na een reeks teleurstellende resultaten werd hij de deur gewezen, en vervangen door Daniel Ricciardo.

Rug rechten

Zijn exit was pijnlijk, gênant bijna. Zijn naam was beschadigd, en Helmut Marko riep zelfs dat het aanstellen van De Vries zijn grootste fout was.

De Vries trok zich even terug, maar kreeg al snel een nieuwe kans. Bij Toyota zochten ze een nieuwe coureur voor hun Hypercar-programma, en de altijd betrouwbare De Vries greep zijn kans.

Bij Toyota vormt hij een trio met de ervaren Mike Conway en Kamui Kobayashi. De drie coureurs werden in 2024 al tweede op Le Mans, en in het WEC ging het zeker niet slecht.

Het nieuwe hoogtepunt

Afgelopen weekend beleefden ze hun hoogtepunt in de hoogmis van de autosport: de 24 uur van Le Mans. Na een mindere kwalificatie moesten ze zich terug naar voren vechten, maar bij Toyota draaiden ze hun hand daar niet voor om.

Met een alternatieve strategie werkte de Japanse ploeg zich naar voren, en De Vries, Conway en Kobayashi maakten geen fout.

De Vries maakte indruk met zijn stints, en hij liet zien dat hij geen slechte coureur is, zeker niet zelfs. Toen Kobayashi op zondagochtend steeds dichter en dichterbij de leidende BMW en Cadillac kwam, begon men er echt in te geloven.

Last van de schouders

Na zijn laatste stint, kon De Vries de spanning niet meer aan. Hij trok zich terug in zijn kamer in de motorhome, waar hij zijn was ging opvouwen. Alles om maar niet te denken aan de spannende situatie op de baan.

Terwijl de Grand Prix van Barcelona in volle gang was, en in Dallas een stel in het oranje uitgedoste Hollanders op Snollebollekes dansten, meldde De Vries zich in de pitbox.

Arm in arm met zijn team zag hij daar hoe Kobayashi de auto als winnaar over de streep bracht. Er viel een last van De Vries’ schouders, en hij is nu na Gijs van Lennep en Jan Lammers de derde Nederlandse Le Mans-winnaar ooit.

Sportieve revanche

Het is een lange neus naar iedereen die hem uitlachte, naar iedereen die aan hem twijfelde en naar iedereen die hem afschreef. Hij is geen guitig karakter uit een animatieserie, een eeuwige testcoureur of een ‘fout’, nee Nyck de Vries uit Uitwellingerga is een Le Mans-winnaar.

Nyck de Vries, een superster. Iemand die het heeft verdiend om geschiedenis te schrijven.