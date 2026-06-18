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Le Mans-succes: De verdiende wraak van Nyck de Vries

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Le Mans-succes: De verdiende wraak van Nyck de Vries

Nyck de Vries schreef afgelopen weekend Nederlandse sportgeschiedenis door de 24 uur van Le Mans te winnen. Voor De Vries was het zijn grootste moment uit zijn loopbaan, een dikke vinger naar iedereen die aan hem twijfelde. Hij heeft laten zien dat hij van de buitencategorie is, en niet zomaar een coureur.

De sportliefhebber kon afgelopen weekend zijn hart ophalen. Met het WK Voetbal, de Grand Prix van Barcelona én de 24 uur van Le Mans viel er genoeg te beleven. Maar terwijl in Frankrijk de hoogmis van de autosport begon, ging in Barcelona de kwalificatie van start. En terwijl de nacht aanbrak op het Circuit de la Sarthe, trapten Brazilië en Marokko af in New Jersey.

Meer over Nyck de Vries De Vries en Toyota schrijven geschiedenis en winnen 24 uur van Le Mans

De Vries en Toyota schrijven geschiedenis en winnen 24 uur van Le Mans

14 jun

De krantenkoppen gingen op maandagochtend dan ook niet over de triomf van De Vries, maar over de zege van Lewis Hamilton en de prestaties van het Nederlandse elftal. Het was een speling van het lot, want hoewel De Vries zeker geen koekenbakker is, kreeg hij veel over zich heen.

Animatieserie

Ver voordat Max Verstappen werd gezien als de nieuwe Nederlandse autosportster, maakte De Vries al headlines. Op jonge leeftijd werd hij opgenomen in het talentenprogramma van McLaren, en hij verscheen overal in het nieuws.

De Vries werd gezien als de volgende grote ster van McLaren, en terwijl hij mooie dingen liet zien in de opstapklassen, speelde hij zelfs een rolletje in de onvolprezen McLaren-animatieserie ‘Tooned’.

In de animatieserie was te zien hoe De Vries tijdens een saaie les uit de collegezaal wegloopt, en stiekem een rondje ging rijden in een F1-wagen van het team. In werkelijkheid zou het nog wel eventjes duren voordat hij mocht ruiken aan het echte werk.

Winnen, winnen, winnen

De Vries zat niet stil, en reed in de 24 uur van Le Mans in de Jumbo-gele LMP2 van Racing Team Nederland, en liet in de Formule 2 zien wat hij in zijn mars had. In 2019 veroverde hij hier zelfs de titel, als de eerste Nederlander ooit.

Een zitje in de Formule 1 zat er echter niet in, en De Vries vertrok zelfs bij McLaren. Lang hoefde hij echter niet te wachten, want hij vond onderdak bij Mercedes, waar hij in de Formule E ging rijden. Daar was hij succesvol, en won hij in 2021 de wereldtitel. 

De Vries liet zien wat hij in zijn mars had, maar die ene kans in de koningsklasse liet lang op zich wachten. In 2022 reed hij vrije trainingen voor Mercedes, Williams en Aston Martin, en een echte kans leek uit te blijven.

Eindelijk een kans

Zijn leven veranderde toen hij op een zaterdagochtend koffie zat te drinken in de paddock in Monza. Een dag eerder had hij een vrije training gereden voor Aston Martin, en in het leven van een reservecoureur is dat een hoogtepunt. Terwijl hij aan de koffie zat, ontstond er echter consternatie bij Williams. Alexander Albon had een blindedarmontsteking, en kon niet rijden. Wie er werd gebeld als vervanger? Nyck de Vries.

De Vries wist dat hij zijn kans moest grijpen, en dat deed hij. Tot ieders verbazing werd hij negende, en pakte hij daarmee WK-punten. Bij Red Bull hadden ze genoeg gezien, en hij werd aangewezen als AlphaTauri-coureur voor 2023.

Eindelijk kreeg De Vries zijn kans op het grote toneel, eindelijk mocht hij optreden in de grote zaal. Zijn droom veranderde echter in een nachtmerrie, en na een reeks teleurstellende resultaten werd hij de deur gewezen, en vervangen door Daniel Ricciardo.

Rug rechten

Zijn exit was pijnlijk, gênant bijna. Zijn naam was beschadigd, en Helmut Marko riep zelfs dat het aanstellen van De Vries zijn grootste fout was.

De Vries trok zich even terug, maar kreeg al snel een nieuwe kans. Bij Toyota zochten ze een nieuwe coureur voor hun Hypercar-programma, en de altijd betrouwbare De Vries greep zijn kans.

Bij Toyota vormt hij een trio met de ervaren Mike Conway en Kamui Kobayashi. De drie coureurs werden in 2024 al tweede op Le Mans, en in het WEC ging het zeker niet slecht.

Het nieuwe hoogtepunt

Afgelopen weekend beleefden ze hun hoogtepunt in de hoogmis van de autosport: de 24 uur van Le Mans. Na een mindere kwalificatie moesten ze zich terug naar voren vechten, maar bij Toyota draaiden ze hun hand daar niet voor om.

Met een alternatieve strategie werkte de Japanse ploeg zich naar voren, en De Vries, Conway en Kobayashi maakten geen fout.

De Vries maakte indruk met zijn stints, en hij liet zien dat hij geen slechte coureur is, zeker niet zelfs. Toen Kobayashi op zondagochtend steeds dichter en dichterbij de leidende BMW en Cadillac kwam, begon men er echt in te geloven.

Last van de schouders

Na zijn laatste stint, kon De Vries de spanning niet meer aan. Hij trok zich terug in zijn kamer in de motorhome, waar hij zijn was ging opvouwen. Alles om maar niet te denken aan de spannende situatie op de baan.

Terwijl de Grand Prix van Barcelona in volle gang was, en in Dallas een stel in het oranje uitgedoste Hollanders op Snollebollekes dansten, meldde De Vries zich in de pitbox.

Arm in arm met zijn team zag hij daar hoe Kobayashi de auto als winnaar over de streep bracht. Er viel een last van De Vries’ schouders, en hij is nu na Gijs van Lennep en Jan Lammers de derde Nederlandse Le Mans-winnaar ooit.

Sportieve revanche

Het is een lange neus naar iedereen die hem uitlachte, naar iedereen die aan hem twijfelde en naar iedereen die hem afschreef. Hij is geen guitig karakter uit een animatieserie, een eeuwige testcoureur of een ‘fout’, nee Nyck de Vries uit Uitwellingerga is een Le Mans-winnaar.

Nyck de Vries, een superster. Iemand die het heeft verdiend om geschiedenis te schrijven.

Joeppp

Posts: 8.665

Het is Nyck van harte gegund maar het is wel pijnlijk om te zien dat er amper aandacht aan besteed is. Voordat Max aan de 24H van de Nurburgring deelnam ontplofte de media en was er geen hoekje meer te vinden waar het er niet over ging. Over Nyck hebben we niks gelezen en ik wist niet eens dat hi... [Lees verder]

  • 4
  • 18 jun 2026 - 16:01
Foto's Le Mans 2026
F1 Nieuws Nyck de Vries 24 uur van Le Mans

Reacties (13)

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  • Redcarsmatter

    Posts: 5.674

    Voor F1 kwam hij toch gewoon te kort. En daarmee lach ik hem niet uit.
    Knap werk van Toyota met o.a. Nick op Le Mans.

    • + 1
    • 18 jun 2026 - 15:05
    • Starscreamer

      Posts: 1.471

      Nyck bedoel je. Hij heeft in de F1 geen kans gekregen vond ik.

      • + 2
      • 18 jun 2026 - 15:32
    • AUDI_F1

      Posts: 3.898

      De AT van toen was gewoon ruk en was achterhoede waardig. En ik denk dat een flinke stijd gaande was in de top, over dat 2 Nederlanders bij Red Bull niet goed voor de commercie zou zijn. Waarschijnlijk heeft Horner er voor gezorgd dat de Vries eruit zou gaan en moest Dr. Helmut Marko zeggen dat het zijn fout was.
      Ik ben van mening dar Nyck de Vries geen eerlijke kans heeft gehad in de F1

      • + 2
      • 18 jun 2026 - 15:39
  • Bertrand Gachot

    Posts: 908

    Groot bewonderaar van Nyck, zeker tijdens de afgelopen 24 uur genoten, wel wil ik even benoemen dat je de 24 uur niet zonder je teamgenoten wint, en Nyck was zeker niet de eerste rijder, dat was Kamui Kobayashi. In bovenstaand overzicht moet je wel heel ver doorlezen voordat Kamui en Mike Conway worden genoemd.

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 15:39
    • schwantz34

      Posts: 42.211

      Bij jou valt er in de 1e helft van je betoog ook nycks over Kamui en Mike te lezen....

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 15:47
    • Bertrand Gachot

      Posts: 908

      @schwantz, goed lezen, het was een lange zin maar in de eerste zin werd ook Kamui benoemd!

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 16:11
  • Tifoso-01

    Posts: 3.854

    Hij heeft in ieder geval bewezen dat je geen Max Verstappen nodig hebt om een 24 uurs race te winnen, andere Nederlanders kunnen dit ook.

    • + 2
    • 18 jun 2026 - 15:51
  • Joeppp

    Posts: 8.665

    Het is Nyck van harte gegund maar het is wel pijnlijk om te zien dat er amper aandacht aan besteed is. Voordat Max aan de 24H van de Nurburgring deelnam ontplofte de media en was er geen hoekje meer te vinden waar het er niet over ging. Over Nyck hebben we niks gelezen en ik wist niet eens dat hij deelnam en wanneer LeMans was terwijl hij voor een topteam reed. Ook na zijn overwinning vind ik de reacties maar flauwtjes. Jan Lammers heeft een groot deel van zijn carrière te danken aan zijn Lemans overwinning en werd een Nederlandse held. Nu heb ik niks met Myck de Vries en komt hij bij mij over als een bralbekje maar dat doet niks af aan deze prestatie en mag hij wel wat meer een podium krijgen zoals Lammers dat had en Max nu kreeg bij de Nurburgring.

    • + 4
    • 18 jun 2026 - 16:01
    • Bertrand Gachot

      Posts: 908

      Bijna alles wat ik hier al over heb geschreven (tijdens de 24uur) werd direct verwijderd, dus benieuwd hoelang je kritiek blijft staan Joepp.

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 16:12
  • StevenQ

    Posts: 10.541

    Wraak?

    Hij kwam gewoon tekort in de F1

    Zat coureurs die het in de F1 niet haalden hebben Le Mans gewonnen overigens zoals Buemi en Hartley

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 16:10
    • Larry Perkins

      Posts: 65.858

      Nyck de Vries is ook veel geschikter voor de 24 uur.
      Het zijn lange sessies en tussendoor moet hij slapen. Vooral dat laatste maakt hem geschikt want dan kan Nyck niet eindeloos babbelen en allemaal slaapwekkende open deuren intrappen.
      In de F1 duurden zijn blablabla-praatsessies langer dan zijn (te trage) races...

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 16:45
  • Larry Perkins

    Posts: 65.858

    Nyck de Vries.

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 16:38
    • Larry Perkins

      Posts: 65.858

      Nyck de Vries werd hier niet voor niks zo vaak genoemd...

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 16:39

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Bahrein
-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Nyck de Vries 21
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 2
  • Podiums 0
  • Grand Prix 11
  • Land NL
  • Geb. datum 6 feb 1995 (31)
  • Geb. plaats Sneek, NL
  • Gewicht 52 kg
  • Lengte 1,65 m
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