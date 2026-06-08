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Verstappen geniet van Antonelli: "Hij rijdt zoals een wereldkampioen dat doet"

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Verstappen geniet van Antonelli: "Hij rijdt zoals een wereldkampioen dat doet"

Max Verstappen is erg onder de indruk van Andrea Kimi Antonelli. Hoewel de Italiaan momenteel de leider in het wereldkampioenschap is, heeft hij de buit nog absoluut niet binnen. De viervoudig wereldkampioen verwacht echter wel dat Antonelli in de toekomst een wereldkampioen is. 

Het is voor Antonelli de perfecte start van het seizoen. Met meerdere overwinningen heeft hij zijn teamgenoot in de openingsfase van het wereldkampioenschap al verslagen. Bij Mercedes focussen ze nog niet op één coureur, maar als Antonelli door blijft gaan kan de focus naar hem gaan. 

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Antonelli toekomstige wereldkampioen

Verstappen vertelt op een persconferentie dat hij erg onder de indruk is van de groei van de nog maar negentienjarige Italiaan. "Ik denk dat je een paar jongens uit de lagere categorieën ziet opgroeien die iets speciaals hebben. Wanneer ze van categorie wisselen, zijn ze meteen snel", aldus Verstappen. Het is geen geheim dat Antonelli bij deze groep hoort. "Ik denk dat het vrij duidelijk was dat Kimi in die categorie hoort, dus dat was geen verrassing."

Je hebt twee dingen nodig om in de Formule 1 te kunnen komen. Zo moet je talent hebben, maar als je eenmaal in de F1 belandt bent moet je jezelf bewijzen als complete coureur. "Als je in de Formule 1 komt, gaat het natuurlijk niet alleen om talent. Je moet een allround coureur worden." Wereldkampioenen als Verstappen en Lewis Hamilton hebben dit.

Antonelli moet de juiste auto hebben

Een coureur moet natuurlijk ook geluk hebben met de juiste auto en laat Antonelli dat dit seizoen hebben.  "Je moet natuurlijk het pakket hebben om het te kunnen doen", aldus Verstappen."Ik denk dat Kimi dit jaar laat zien dat zodra hij een pakket heeft waarmee hij het kampioenschap kan winnen, dat hij presteert zoals een kampioen dat moet doen." Antonelli heeft nog zestien races te gaan om zich te bewijzen als absolute topcoureur.

F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • The Wolf

    Posts: 987

    Genietende Verstappen fileert Antonelli

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 14:56
  • meister

    Posts: 4.290

    Het scheelt dat je een kampioensauto onder je kont hebt.
    Max had dat pas in 2021 eigenlijk echt in 2022.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 15:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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