Max Verstappen is erg onder de indruk van Andrea Kimi Antonelli. Hoewel de Italiaan momenteel de leider in het wereldkampioenschap is, heeft hij de buit nog absoluut niet binnen. De viervoudig wereldkampioen verwacht echter wel dat Antonelli in de toekomst een wereldkampioen is.

Het is voor Antonelli de perfecte start van het seizoen. Met meerdere overwinningen heeft hij zijn teamgenoot in de openingsfase van het wereldkampioenschap al verslagen. Bij Mercedes focussen ze nog niet op één coureur, maar als Antonelli door blijft gaan kan de focus naar hem gaan.

Antonelli toekomstige wereldkampioen

Verstappen vertelt op een persconferentie dat hij erg onder de indruk is van de groei van de nog maar negentienjarige Italiaan. "Ik denk dat je een paar jongens uit de lagere categorieën ziet opgroeien die iets speciaals hebben. Wanneer ze van categorie wisselen, zijn ze meteen snel", aldus Verstappen. Het is geen geheim dat Antonelli bij deze groep hoort. "Ik denk dat het vrij duidelijk was dat Kimi in die categorie hoort, dus dat was geen verrassing."

Je hebt twee dingen nodig om in de Formule 1 te kunnen komen. Zo moet je talent hebben, maar als je eenmaal in de F1 belandt bent moet je jezelf bewijzen als complete coureur. "Als je in de Formule 1 komt, gaat het natuurlijk niet alleen om talent. Je moet een allround coureur worden." Wereldkampioenen als Verstappen en Lewis Hamilton hebben dit.

Antonelli moet de juiste auto hebben

Een coureur moet natuurlijk ook geluk hebben met de juiste auto en laat Antonelli dat dit seizoen hebben. "Je moet natuurlijk het pakket hebben om het te kunnen doen", aldus Verstappen."Ik denk dat Kimi dit jaar laat zien dat zodra hij een pakket heeft waarmee hij het kampioenschap kan winnen, dat hij presteert zoals een kampioen dat moet doen." Antonelli heeft nog zestien races te gaan om zich te bewijzen als absolute topcoureur.