Het raceweekend in Canada staat op het punt van beginnen, en het kan een primeur opleveren. De race op het Circuit Gilles Villeneuve kan namelijk de eerste racerace met de nieuwe generatie F1-auto's worden. De coureurs weten niet zo goed wat ze hiervan kunnen verwachten, en volgens Martin Brundle zijn ze zelfs een beetje bang.
De nieuwe generatie F1-wagens heeft in de afgelopen maanden voor de nodige ophef gezorgd. De discussies gingen vooral om de veiligheid en het racen, maar nog niet echt om racen in de regen. Een handjevol coureurs kwam tijdens de wintertest in Barcelona de baan op in de regen, terwijl Ferrari al met regenbanden heeft getest op Fiorano. Verder is het voor veel coureurs nog een mysterie hoe deze wagens zich gedragen op een natte baan.
Waarom zijn de coureurs bang?
In Miami werd de race vervroegd vanwege verwachte onweersbuien, en voor dit weekend in Canada is er weer regen voorspeld. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is benieuwd wat er gaat gebeuren, maar bij Sky Sports News stelt hij dat de coureurs iets anders denken: "De coureurs zijn allemaal een beetje bang voor hoe deze auto's zich in de regen gaan gedragen."
De reden hiervoor is logisch, zo legt Brundle uit: "Ze hebben enorm veel vermogen, maar ook minder downforce en grip, en ze weten het simpelweg nog niet. Niemand heeft echt de kans gehad om in een competitieve situatie hier vol mee te pushen, dus we zouden zomaar wat drama kunnen krijgen."
Zijn de zorgen terecht?
En drama is bijna gegarandeerd in Montreal, zo weet Brundle: "Slechts één van de laatste acht Grands Prix in Montreal verliep zonder een Safety Car van welke vorm dan ook, want als je hier crasht, dan blijf je in feite gewoon op de baan staan. In dat opzicht is het een behoorlijk uitdagend en ouderwets circuit, en daar houden we van!"
Wat zeggen de weerdiensten?
Volgens de huidige weermodellen bestaat er alleen voor zondag een kans op regen. Dat betekent dat de sprint kwalifcatie, sprintrace en kwalificatie onder compleet andere omstandigheden worden verreden. Er bestaat vanzelfsprekend ook een kans dat de regenbuien 'gewoon' langs Montreal trekken.
Reacties (8)Login om te reageren
Pietje Bell
Posts: 34.873
Een paar minuten geleden postte een inwoonster van Montreal een paar foto's
van de weersvoorspellingen. Dit is er één van.
Vandaag heerlijk zonnig weer schreef ze. Morgen en zaterdag 20 graden
en zondag koud, 13 graden en regen.
ibb.co/k66svD0b
Pietje Bell
Posts: 34.873
Jippie, Garry Connelly is weer van de partij!
pbs.twimg.com/medi(...)hYze?format=jpg&;name=large
Larry Perkins
Posts: 65.133
Dan moet steward Tanja Geilhausen haar naam maar eer aandoen en Connelly afleiden...
Pietje Bell
Posts: 34.873
RBRInsideIndonesia
@InsideRBRID
·
1 u
Vertaald uit het Indonesisch
🚨 || Max Verstappen en Laurent Mekies waren aanwezig bij het sponsors-event van
Rokt in Canada.
Max Verstappen kreeg een miniatuur windtunnel in Canada om te beoordelen 😅
Maxipedia...
#F1 || #CanadianGP 🇨🇦
x.com/InsideRBRID/status/2057400787144519964
Pietje Bell
Posts: 34.873
Een ss uit een hele korte video waarin je de wind zag stromen:
ibb.co/Z1fJMxjR
AUDI_F1
Posts: 3.807
De voorspelling is zondag regen....Dat is over 4 dagen en niks is complexer dan het weer.
snailer
Posts: 33.025
Niks om bang voor te worden. Zodra het regens en de eerste slap is er... rode vlag. Mega föhns de baan op en maar droog blazen herstart op droogweerbanden. Of helemaal geen herstart.
Bertrand Gachot
Posts: 602
Als promovendus met een graad in de statistiek en een sterke voorkeur om alles als een dichotoom probleem te benaderen zeg ik " er is 50 procent kans dat het regent". Met mijn beredenering heb je ook iedere dag 50 % kans om te overlijden, etc. Ik zou zeggen laat die F1 even voor wat het is, en kijk naar de indy 500, ook daar moet ik waarschuwen voor 50% kans op regen.