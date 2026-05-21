Het raceweekend in Canada staat op het punt van beginnen, en het kan een primeur opleveren. De race op het Circuit Gilles Villeneuve kan namelijk de eerste racerace met de nieuwe generatie F1-auto's worden. De coureurs weten niet zo goed wat ze hiervan kunnen verwachten, en volgens Martin Brundle zijn ze zelfs een beetje bang.

De nieuwe generatie F1-wagens heeft in de afgelopen maanden voor de nodige ophef gezorgd. De discussies gingen vooral om de veiligheid en het racen, maar nog niet echt om racen in de regen. Een handjevol coureurs kwam tijdens de wintertest in Barcelona de baan op in de regen, terwijl Ferrari al met regenbanden heeft getest op Fiorano. Verder is het voor veel coureurs nog een mysterie hoe deze wagens zich gedragen op een natte baan.

Waarom zijn de coureurs bang?

In Miami werd de race vervroegd vanwege verwachte onweersbuien, en voor dit weekend in Canada is er weer regen voorspeld. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is benieuwd wat er gaat gebeuren, maar bij Sky Sports News stelt hij dat de coureurs iets anders denken: "De coureurs zijn allemaal een beetje bang voor hoe deze auto's zich in de regen gaan gedragen."

De reden hiervoor is logisch, zo legt Brundle uit: "Ze hebben enorm veel vermogen, maar ook minder downforce en grip, en ze weten het simpelweg nog niet. Niemand heeft echt de kans gehad om in een competitieve situatie hier vol mee te pushen, dus we zouden zomaar wat drama kunnen krijgen."

Zijn de zorgen terecht?

En drama is bijna gegarandeerd in Montreal, zo weet Brundle: "Slechts één van de laatste acht Grands Prix in Montreal verliep zonder een Safety Car van welke vorm dan ook, want als je hier crasht, dan blijf je in feite gewoon op de baan staan. In dat opzicht is het een behoorlijk uitdagend en ouderwets circuit, en daar houden we van!"

Wat zeggen de weerdiensten?

Volgens de huidige weermodellen bestaat er alleen voor zondag een kans op regen. Dat betekent dat de sprint kwalifcatie, sprintrace en kwalificatie onder compleet andere omstandigheden worden verreden. Er bestaat vanzelfsprekend ook een kans dat de regenbuien 'gewoon' langs Montreal trekken.