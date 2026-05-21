user icon
icon

Kopzorgen voor F1-coureurs: "Ze zijn bang voor de regen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Kopzorgen voor F1-coureurs: "Ze zijn bang voor de regen"

Het raceweekend in Canada staat op het punt van beginnen, en het kan een primeur opleveren. De race op het Circuit Gilles Villeneuve kan namelijk de eerste racerace met de nieuwe generatie F1-auto's worden. De coureurs weten niet zo goed wat ze hiervan kunnen verwachten, en volgens Martin Brundle zijn ze zelfs een beetje bang.

De nieuwe generatie F1-wagens heeft in de afgelopen maanden voor de nodige ophef gezorgd. De discussies gingen vooral om de veiligheid en het racen, maar nog niet echt om racen in de regen. Een handjevol coureurs kwam tijdens de wintertest in Barcelona de baan op in de regen, terwijl Ferrari al met regenbanden heeft getest op Fiorano. Verder is het voor veel coureurs nog een mysterie hoe deze wagens zich gedragen op een natte baan.

Meer over Martin Brundle Russell moet psychologische slag slaan in strijd met Antonelli

Russell moet psychologische slag slaan in strijd met Antonelli

20 mei
 Brundle gelooft in Wolff, maar Schiff waarschuwt: 'Hij is niet iemand om dwars te zitten'

Brundle gelooft in Wolff, maar Schiff waarschuwt: 'Hij is niet iemand om dwars te zitten'

11 mei

Waarom zijn de coureurs bang?

In Miami werd de race vervroegd vanwege verwachte onweersbuien, en voor dit weekend in Canada is er weer regen voorspeld. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is benieuwd wat er gaat gebeuren, maar bij Sky Sports News stelt hij dat de coureurs iets anders denken: "De coureurs zijn allemaal een beetje bang voor hoe deze auto's zich in de regen gaan gedragen."

De reden hiervoor is logisch, zo legt Brundle uit: "Ze hebben enorm veel vermogen, maar ook minder downforce en grip, en ze weten het simpelweg nog niet. Niemand heeft echt de kans gehad om in een competitieve situatie hier vol mee te pushen, dus we zouden zomaar wat drama kunnen krijgen."

Zijn de zorgen terecht?

En drama is bijna gegarandeerd in Montreal, zo weet Brundle: "Slechts één van de laatste acht Grands Prix in Montreal verliep zonder een Safety Car van welke vorm dan ook, want als je hier crasht, dan blijf je in feite gewoon op de baan staan. In dat opzicht is het een behoorlijk uitdagend en ouderwets circuit, en daar houden we van!"

Wat zeggen de weerdiensten?

Volgens de huidige weermodellen bestaat er alleen voor zondag een kans op regen. Dat betekent dat de sprint kwalifcatie, sprintrace en kwalificatie onder compleet andere omstandigheden worden verreden. Er bestaat vanzelfsprekend ook een kans dat de regenbuien 'gewoon' langs Montreal trekken.

F1 Nieuws Martin Brundle GP Canada 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.873

    Een paar minuten geleden postte een inwoonster van Montreal een paar foto's
    van de weersvoorspellingen. Dit is er één van.
    Vandaag heerlijk zonnig weer schreef ze. Morgen en zaterdag 20 graden
    en zondag koud, 13 graden en regen.

    ibb.co/k66svD0b

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 13:36
  • Pietje Bell

    Posts: 34.873

    Jippie, Garry Connelly is weer van de partij!

    pbs.twimg.com/medi(...)hYze?format=jpg&;name=large

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 13:40
    • Larry Perkins

      Posts: 65.133

      Dan moet steward Tanja Geilhausen haar naam maar eer aandoen en Connelly afleiden...

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 13:51
  • Pietje Bell

    Posts: 34.873

    RBRInsideIndonesia
    @InsideRBRID
    ·
    1 u
    Vertaald uit het Indonesisch
    🚨 || Max Verstappen en Laurent Mekies waren aanwezig bij het sponsors-event van
    Rokt in Canada.

    Max Verstappen kreeg een miniatuur windtunnel in Canada om te beoordelen 😅

    Maxipedia...

    #F1 || #CanadianGP 🇨🇦

    x.com/InsideRBRID/status/2057400787144519964

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 13:43
  • AUDI_F1

    Posts: 3.807

    De voorspelling is zondag regen....Dat is over 4 dagen en niks is complexer dan het weer.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 13:44
  • snailer

    Posts: 33.025

    Niks om bang voor te worden. Zodra het regens en de eerste slap is er... rode vlag. Mega föhns de baan op en maar droog blazen herstart op droogweerbanden. Of helemaal geen herstart.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 13:50
  • Bertrand Gachot

    Posts: 602

    Als promovendus met een graad in de statistiek en een sterke voorkeur om alles als een dichotoom probleem te benaderen zeg ik " er is 50 procent kans dat het regent". Met mijn beredenering heb je ook iedere dag 50 % kans om te overlijden, etc. Ik zou zeggen laat die F1 even voor wat het is, en kijk naar de indy 500, ook daar moet ik waarschuwen voor 50% kans op regen.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 14:00

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 1 jun 1959 (66)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar