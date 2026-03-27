Door de Iran-oorlog zijn de twee races die in april zouden plaatsvinden gecanceld en dat geeft Cadillac de ruimte om een maand lang zich te focussen op de ontwikkeling van de auto. Valtteri Bottas denkt dat de onverwachte pauze erg bruikbaar zal zijn voor het team.

De Finse coureur is na een jaar afwezigheid weer terug in de Formule 1 als voltijdcoureur. Hij was de reservecoureur voor Mercedes, maar mag zich nu weer volledig Formule 1-coureur noemen. Zijn eerste twee Cadillac-races verliepen redelijk en met de dertiende plek in China lijkt er redelijke potentie in de wagen te zitten.

Meer over Valtteri Bottas Andretti deelt duidelijke mening: "Cadillac-coureurs zijn roestig"

De break is gunstig voor Cadillac

Bij Motorsport.com is Bottas goudeerlijk "Ik denk dat het eigenlijk best gunstig voor ons is. We hebben meer tijd om dingen op orde te krijgen – want we hebben nog steeds problemen, weet je, we hebben nog steeds geen probleemloze week gehad – en ook meer tijd om onze prestaties te verbeteren. En iedereen heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt, dus misschien is het voor sommigen ook wel goed om even op adem te komen."

Cadillac heeft moeite gehad met een aantal problemen, zoals de buitenspiegels die beide coureurs kwijt raakten tijdens een training in Melbourne, een brandstofsysteem dat nog niet helemaal in orde was en de pitstops die nog niet van hoog niveau zijn bij het team. Langzaam maar zeker gaat dit uiteindelijk verbeteren, zo zien de coureurs ook.

Cadillac kijkt positief naar de toekomst

Pérez vertelde de internationale media in China nog dat hij weet dat het team gaat verbeteren. "We hadden het verwacht, we wisten het. Deze auto was al lang geleden klaar. Hij is heel basic; ze moesten hem al heel vroeg goedkeuren. Dus we wisten dat de start sowieso moeilijk zou worden." Ook Bottas was hiervan op de hoogte. "Vooral op aerodynamisch gebied missen we behoorlijk wat draagvermogen, met name aan de achterkant van de auto."

Bottas voegde toe: "Waardoor we nu een beetje vastzitten aan deze mechanische configuratie, omdat we er alles aan moeten doen om de achterkant te beschermen. Maar zodra we meer draagvermogen krijgen, is er nog veel meer mogelijk."