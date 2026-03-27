Bottas ziet kansen na plotselinge F1-wijziging

Bottas ziet kansen na plotselinge F1-wijziging

Door de Iran-oorlog zijn de twee races die in april zouden plaatsvinden gecanceld en dat geeft Cadillac de ruimte om een maand lang zich te focussen op de ontwikkeling van de auto. Valtteri Bottas denkt dat de onverwachte pauze erg bruikbaar zal zijn voor het team. 

De Finse coureur is na een jaar afwezigheid weer terug in de Formule 1 als voltijdcoureur. Hij was de reservecoureur voor Mercedes, maar mag zich nu weer volledig Formule 1-coureur noemen. Zijn eerste twee Cadillac-races verliepen redelijk en met de dertiende plek in China lijkt er redelijke potentie in de wagen te zitten. 

De break is gunstig voor Cadillac

Bij Motorsport.com is Bottas goudeerlijk "Ik denk dat het eigenlijk best gunstig voor ons is. We hebben meer tijd om dingen op orde te krijgen – want we hebben nog steeds problemen, weet je, we hebben nog steeds geen probleemloze week gehad – en ook meer tijd om onze prestaties te verbeteren. En iedereen heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt, dus misschien is het voor sommigen ook wel goed om even op adem te komen."

Cadillac heeft moeite gehad met een aantal problemen, zoals de buitenspiegels die beide coureurs kwijt raakten tijdens een training in Melbourne, een brandstofsysteem dat nog niet helemaal in orde was en de pitstops die nog niet van hoog niveau zijn bij het team. Langzaam maar zeker gaat dit uiteindelijk verbeteren, zo zien de coureurs ook. 

Cadillac kijkt positief naar de toekomst

Pérez vertelde de internationale media in China nog dat hij weet dat het team gaat verbeteren. "We hadden het verwacht, we wisten het. Deze auto was al lang geleden klaar. Hij is heel basic; ze moesten hem al heel vroeg goedkeuren. Dus we wisten dat de start sowieso moeilijk zou worden." Ook Bottas was hiervan op de hoogte. "Vooral op aerodynamisch gebied missen we behoorlijk wat draagvermogen, met name aan de achterkant van de auto."

Bottas voegde toe: "Waardoor we nu een beetje vastzitten aan deze mechanische configuratie, omdat we er alles aan moeten doen om de achterkant te beschermen. Maar zodra we meer draagvermogen krijgen, is er nog veel meer mogelijk."

BoerTeun

Posts: 1.548

Heb je iets meer tijd om WD40 te drinken en uitgebreid in een bad met Cola zitten Valtteri!

  • 27 maa 2026 - 07:44
F1 Nieuws Valtteri Bottas Cadillac

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.766

    En nog wat roest verwijderen natuurlijk...

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 06:42
  • BoerTeun

    Posts: 1.548

    Heb je iets meer tijd om WD40 te drinken en uitgebreid in een bad met Cola zitten Valtteri!

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 07:44
    • The Wolf

      Posts: 447

      Welnee. Hammerite!

      Mooi over roest.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 08:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 211
  • Land Finland
  • Geb. datum 28 aug 1989 (36)
  • Geb. plaats Nastola, Finland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

