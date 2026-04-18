user icon
icon

Teamgenoot komt met absurde lofzang voor Verstappen

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk met zijn uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander neemt dit weekend deel aan de kwalificatieraces, en alle schijnwerpers zijn op hem gericht. Zijn teamgenoot Jules Gounon ontbreekt dit weekend, maar hij kan het niet laten om met mooie woorden te strooien voor Verstappen.

Verstappen deelt dit weekend de Mercedes-AMG GT3 met de ervaren Oostenrijker Lucas Auer. Zijn andere teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella ontbreken dit weekend, omdat ze deelnemen aan de seizoensopener van het World Endurance Championship op het circuit van Imola. De focus ligt vanzelfsprekend op de WEC-race, maar Gounon kan het niet laten om toch even op Verstappen in te gaan.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

Peperduur superjacht van Verstappen gespot in Italië

10 apr

Als hij door Motorsport.com naar Verstappen wordt gevraagd, reageert hij eerst diplomatiek: "Allereerst ben ik natuurlijk vooral gefocust op Imola. Ik weet dat ze dit weekend testen en rijden, maar als je hier in de Hypercars zit, dan heb je veel meetings en is er veel werk te doen. Dus mijn focus ligt hier, maar ik zal het kort houden."

Hoe is het om de teamgenoot van Verstappen te zijn?

Gounon begint daarna met zijn lofzang voor Verstappen: "Voor mij is het een geweldige kans om met Max te rijden. Als je de kans krijgt om een auto te delen met een viervoudig wereldkampioen Formule 1, dan is dat iets heel erg bijzonders."

"Maar wat voor mij nog het meest bijzonder is, is dat hij net zo gepassioneerd is als wij allemaal, echt voor elke vorm van autosport. Soms zijn Formule 1-coureurs vooral gefocust op hun eigen wereld, maar hij is echt geïnteresseerd in alle vormen van racen."

Wat voor indruk maakt Verstappen?

 Gounon is enorm onder de indruk van Verstappen, die de GT3-bolides snel onder de knie had: "Je ziet hem naar GT3, GT4 en de Porsche Cup kijken, hij volgt echt alles! Dat vind ik behoorlijk indrukwekkend. Qua rijden denk ik niet dat ik hem iets kan gaan leren. Hij kwam binnen en zat meteen op snelheid, hij begrijpt het racen gewoon. Dat is echt heel indrukwekkend. Hij stelt ook veel vragen. Hij is gewoon simpelweg geweldig."

Verstappen en Auer starten de kwalificatierace van vandaag vanaf de negende plaats. Ze noteerden de zesde tijd in de kwalificatie van vanochtend, maar ze ontvingen een gridstraf van drie plaatsen vanwege een incident van Auer op de Nordschleife.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar