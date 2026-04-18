Max Verstappen maakt momenteel veel indruk met zijn uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander neemt dit weekend deel aan de kwalificatieraces, en alle schijnwerpers zijn op hem gericht. Zijn teamgenoot Jules Gounon ontbreekt dit weekend, maar hij kan het niet laten om met mooie woorden te strooien voor Verstappen.

Verstappen deelt dit weekend de Mercedes-AMG GT3 met de ervaren Oostenrijker Lucas Auer. Zijn andere teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella ontbreken dit weekend, omdat ze deelnemen aan de seizoensopener van het World Endurance Championship op het circuit van Imola. De focus ligt vanzelfsprekend op de WEC-race, maar Gounon kan het niet laten om toch even op Verstappen in te gaan.

Als hij door Motorsport.com naar Verstappen wordt gevraagd, reageert hij eerst diplomatiek: "Allereerst ben ik natuurlijk vooral gefocust op Imola. Ik weet dat ze dit weekend testen en rijden, maar als je hier in de Hypercars zit, dan heb je veel meetings en is er veel werk te doen. Dus mijn focus ligt hier, maar ik zal het kort houden."

Hoe is het om de teamgenoot van Verstappen te zijn?

Gounon begint daarna met zijn lofzang voor Verstappen: "Voor mij is het een geweldige kans om met Max te rijden. Als je de kans krijgt om een auto te delen met een viervoudig wereldkampioen Formule 1, dan is dat iets heel erg bijzonders."

"Maar wat voor mij nog het meest bijzonder is, is dat hij net zo gepassioneerd is als wij allemaal, echt voor elke vorm van autosport. Soms zijn Formule 1-coureurs vooral gefocust op hun eigen wereld, maar hij is echt geïnteresseerd in alle vormen van racen."

Wat voor indruk maakt Verstappen?

Gounon is enorm onder de indruk van Verstappen, die de GT3-bolides snel onder de knie had: "Je ziet hem naar GT3, GT4 en de Porsche Cup kijken, hij volgt echt alles! Dat vind ik behoorlijk indrukwekkend. Qua rijden denk ik niet dat ik hem iets kan gaan leren. Hij kwam binnen en zat meteen op snelheid, hij begrijpt het racen gewoon. Dat is echt heel indrukwekkend. Hij stelt ook veel vragen. Hij is gewoon simpelweg geweldig."

Verstappen en Auer starten de kwalificatierace van vandaag vanaf de negende plaats. Ze noteerden de zesde tijd in de kwalificatie van vanochtend, maar ze ontvingen een gridstraf van drie plaatsen vanwege een incident van Auer op de Nordschleife.