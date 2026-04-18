Mercedes schrijft geschiedenis met test voor F1 Academy-kampioen Pin

Het team van Mercedes heeft voor een primeur gezorgd: voor het eerst heeft de kampioen van de F1 Academy een test met een Formule 1-wagen mogen uitvoeren. Regerend F1 Academy-kampioen Doriane Pin werkt dit weekend namelijk een test af op het circuit van Silverstone.

Pin was vorig jaar een klasse apart in de F1 Academy, de opstapklasse die speciaal bedoeld is voor vrouwelijk talent. Mercedes hield Pin binnenboord, en ze is dit jaar bij het team betrokken als ontwikkelingscoureur. Het hing al in de lucht dat Pin een test zou gaan uitvoeren, en Mercedes deelde vandaag de beelden van haar eerste meters in een F1-auto. Pin is na Jessica Hawkins bij Aston Martin pas de tweede vrouwelijke coureur die sinds 2020 met een F1-auto heeft getest.

Wat doet Pin op Silverstone?

In het verleden kwamen er wel vaker vrouwelijke coureurs in actie tijdens F1-evenementen, maar het kwam zelden voor dat ze tijdens een officiële sessie reden. De laatste vrouw die een vrije training mocht afwerken, was huidig F1 Academy-CEO Susie Wolff, die in 2014 en 2015 een viertal trainingen reed.

Pin bestuurt dit weekend een Mercedes W12, waar de Duitse renstal in 2021 de constructeurstitel mee veroverde. Voor haar is het de eerste kennismaking met een F1-wagen, en ze kan op Silverstone direct veel meters maken. Op sociale media reageren onder meer Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton zeer enthousiast op de test van Pin, en bij het team van Mercedes deelt men veel foto's van de test.

Hoe historisch is deze test?

Pin is dit jaar actief in de European Le Mans Series, waar ze een LMP2-bolide deelt met onder meer de Nederlander Richard Verschoor. Pin zal later dit jaar ook gaan deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, maar ze hoopt in de toekomst door te kunnen groeien naar de Formule 1. De laatste vrouwelijke coureur die een Grand Prix reed in de Formule 1, was de Italiaanse Lella Lombardi. Ze reed een handjevol Grands Prix in 1975 en 1976 en is ook de enige vrouw die WK-punten wist te scoren.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

