De autosportwereld heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Juha Miettinen. De 66-jarige coureur kwam vandaag om het leven na een crash in de openingsfase van de eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring. Ook Max Verstappen deelde deze avond een statement na het vreselijke ongeval.

De 4-uursrace op de Nürburgring werd aan het begin van de avond stilgelegd na een zware crash op de Nordschleife. Zeven auto's raakten betrokken bij het ongeval, en de hulpdiensten rukten direct uit. De 66-jarige Miettinen overleefde het ongeval niet. De organisatie liet in een statement weten dat hij in het medisch centrum is overleden na vergeefse reanimatiepogingen. De race werd niet meer gestart.

Verstappen deelt medeleven

Max Verstappen zou het tweede gedeelte van de race voor zijn rekening nemen, maar kon door het vreselijke ongeval logischerwijs niet in actiekomen. In de avonduren deelde Verstappen zijn condoleances op Instagram: "Ik ben geschokt door wat er vandaag is gebeurd. De autosport is iets waar we allemaal van houden, maar op momenten als deze is het een reminder aan hoe gevaarlijk het kan zijn. Mijn oprechte condoleances gaan uit naar Juha's familie en zijn geliefden."

De organisatie heeft besloten dat er vandaag niet meer wordt geracet. Men heeft wel besloten dat er morgen zal worden gereden op de Nürburgring. Voor de race van vandaag worden geen punten uitgedeeld, en de organisatie heeft geen uitslag gedeeld.

Minuut stilte

Morgen wordt er eerst gekwalificeerd, waarna er een speciale kwalificatie voor de strijd om de pole position zal worden afgewerkt. Om 13:00 zal de tweede race van het weekend van start gaan, en voorafgaand aan deze race vindt er een minuut stilte plaats ter nagedachtenis aan Miettinen.

De andere zes coureurs die betrokken waren bij het ongeval verkeren niet in levensgevaar. Hoeveel auto's er morgen zullen rijden, is nog niet bekend. Na afloop van de wedstrijd ging het vandaag vooral om het verschrikkelijke ongeval.