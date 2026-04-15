Charles Leclerc blijft geloven in Ferrari, ondanks het uitblijven van een wereldtitel. De Monegask kent een sterke start van 2026, maar weet ook dat de concurrentie – met name van Mercedes – voorlopig nog een maatje te groot is. Toch klinkt er geen twijfel bij de Ferrari-coureur: zijn moment gaat komen.

Leclerc rijdt inmiddels sinds 2019 voor Ferrari en groeide uit tot het gezicht van de Scuderia. Met meerdere podiumplaatsen in de eerste races van het seizoen en een tweede plek in de Sprint in Shanghai laat hij zien dat hij nog altijd tot de absolute top behoort.

‘De honger is er nog altijd’

De Ferrari-rijder benadrukt dat zijn band met het team onveranderd sterk is gebleven. “Ferrari voelt voor mij nog steeds als familie. Het is het team waar ik als kind al van droomde en dat gevoel is nooit verdwenen”, klinkt het vastberaden.

Daar hoort volgens Leclerc ook een duidelijke ambitie bij. “De passie om te winnen is er nog altijd. We werken al jaren keihard om terug aan de top te komen. We hebben stappen gezet, maar we staan nog niet waar we willen staan. Dat betekent dat we moeten blijven pushen.”

Titelhonger botst met realiteit

Ferrari wacht al sinds 2007 op een nieuwe wereldtitel bij de coureurs, toen Kimi Räikkönen de kroon pakte. Sindsdien zag het team rivalen als McLaren, Red Bull en Mercedes domineren. Leclerc kwam zelf het dichtst in de buurt in 2022, toen hij als tweede eindigde in het kampioenschap.

In 2026 lijkt Ferrari opnieuw een solide basis te hebben, mede dankzij de samenwerking met Lewis Hamilton. Het duo zorgt voor spektakel, maar vecht voorlopig vooral om podiumplaatsen in plaats van overwinningen. Zodra Mercedes vrije lucht heeft, blijkt het tempoverschil nog te groot.

Toch blijft Leclerc optimistisch over de kansen van Ferrari. “Ik hoop dat ons moment snel komt. Het is al een tijd geleden dat ik begon en de jaren tikken door. Ik geef alles wat ik heb en hoop dat we dit seizoen, of zo snel mogelijk, eindelijk die stap kunnen zetten.”