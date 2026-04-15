Leclerc lijkt Red Bull-geruchten tegen te spreken: "Ferrari is mijn familie"

Leclerc lijkt Red Bull-geruchten tegen te spreken: "Ferrari is mijn familie"

Charles Leclerc blijft geloven in Ferrari, ondanks het uitblijven van een wereldtitel. De Monegask kent een sterke start van 2026, maar weet ook dat de concurrentie – met name van Mercedes – voorlopig nog een maatje te groot is. Toch klinkt er geen twijfel bij de Ferrari-coureur: zijn moment gaat komen.

Leclerc rijdt inmiddels sinds 2019 voor Ferrari en groeide uit tot het gezicht van de Scuderia. Met meerdere podiumplaatsen in de eerste races van het seizoen en een tweede plek in de Sprint in Shanghai laat hij zien dat hij nog altijd tot de absolute top behoort.

Meer over Ferrari 'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

9 apr
 Ferrari-topman neemt het op voor Verstappen: "Hij is totaal niet zo..."

Ferrari-topman neemt het op voor Verstappen: "Hij is totaal niet zo..."

12 apr

‘De honger is er nog altijd’

De Ferrari-rijder benadrukt dat zijn band met het team onveranderd sterk is gebleven. “Ferrari voelt voor mij nog steeds als familie. Het is het team waar ik als kind al van droomde en dat gevoel is nooit verdwenen”, klinkt het vastberaden.

Daar hoort volgens Leclerc ook een duidelijke ambitie bij. “De passie om te winnen is er nog altijd. We werken al jaren keihard om terug aan de top te komen. We hebben stappen gezet, maar we staan nog niet waar we willen staan. Dat betekent dat we moeten blijven pushen.”

Titelhonger botst met realiteit

Ferrari wacht al sinds 2007 op een nieuwe wereldtitel bij de coureurs, toen Kimi Räikkönen de kroon pakte. Sindsdien zag het team rivalen als McLaren, Red Bull en Mercedes domineren. Leclerc kwam zelf het dichtst in de buurt in 2022, toen hij als tweede eindigde in het kampioenschap.

In 2026 lijkt Ferrari opnieuw een solide basis te hebben, mede dankzij de samenwerking met Lewis Hamilton. Het duo zorgt voor spektakel, maar vecht voorlopig vooral om podiumplaatsen in plaats van overwinningen. Zodra Mercedes vrije lucht heeft, blijkt het tempoverschil nog te groot.

Toch blijft Leclerc optimistisch over de kansen van Ferrari. “Ik hoop dat ons moment snel komt. Het is al een tijd geleden dat ik begon en de jaren tikken door. Ik geef alles wat ik heb en hoop dat we dit seizoen, of zo snel mogelijk, eindelijk die stap kunnen zetten.”

The Wolf

Posts: 617

De Mercedes stoeltjes zijn bezet en Ferrari is op dit moment gewoon de beste plek voor Charles....

  • 2
  • 15 apr 2026 - 09:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (3)

  • The Wolf

    Posts: 617

    De Mercedes stoeltjes zijn bezet en Ferrari is op dit moment gewoon de beste plek voor Charles....

    • + 2
    • 15 apr 2026 - 09:03
  • mordor

    Posts: 2.145

    Ferrari staat droog, al heeeel lang droog. Dus de tAnd des tijds begint harder en harder te tikken voor Charles. Ferrari familie met een lege prijzenkast. Ook wel een deprimerende gedachte

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 10:56
    • The Wolf

      Posts: 617

      wellicht kan hij een praatgroepje beginnen met jean alesi, heeft ook maar 1 mager bekertje na jaren Ferrari.. Oké Charles heeft er wel wat meer

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 11:23

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

